Formula 1

Leclerc dopo le qualifiche del GP Brasile: "Che delusione! Attendevamo la pioggia ma non è mai..."

FORMULA 1 - Charles Leclerc dopo il pasticcio nelle qualifiche che lo costringerà a partire dalla 10ª casella nella sprint race di sabato non ha nascosto i propri rimpianti: "Sono estremamente deluso, il passo per giocarsi la pole ce l'avevamo ma abbiamo atteso una pioggia che non è mai arrivata. Parlerò con il team per capire come si può far meglio in simili condizioni".

00:00:13, un' ora fa