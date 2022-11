George RUSSELL (Mercedes, 1° classificato): voto 10 - Prima vittoria in Formula 1, eppure sembra un campione consumato. Solido come si era già mostrato nella prima parte di stagione, quando la Mercedes faticava ma lui portava a casa punti su punti e teneva la barra dritta. Bravissimo sabato nella - Prima vittoria in Formula 1, eppure sembra un campione consumato. Solido come si era già mostrato nella prima parte di stagione, quando la Mercedes faticava ma lui portava a casa punti su punti e teneva la barra dritta. Bravissimo sabato nella Sprint Race , perfetto domenica in gara, dove ha gestito leadership e consumo gomme senza una sola sbavatura. Del resto si tratta dello stesso ragazzo che sfiorò la vittoria, negatagli da un errore ai box, la prima volta che mise le mani sul volante della Mercedes. Pasta del campione.

Lewis HAMILTON (Mercedes, 2° classificato): voto 7,5 - Gran gara, considerato il contatto iniziale con Verstappen e i secondi persi in quel frangente. Ma quando tutti aspettavano lui per la prima vittoria stagionale Mercedes, lui che ha vinto in ogni singola stagione disputata in F1 e vorrebbe mantenere la media, è spuntato un Russell che lo ha messo dietro già da venerdì. Si è visto rubare la scena. Boccone amaro.

Carlos SAINZ (Ferrari, 3° classificato): voto 8 - Week end costantemente al vertice, il che non era scontato con la Ferrari di questi tempi. Ottima la Sprint Race di sabato, consistente la gara di domenica nonostante un pit stop forzatamente anticipato per una visiera a strappo che gli stava arrostendo il freno posteriore e la mancata safety car alla terza sosta, un ritardo decisionale della direzione gara che al contrario avrebbe potuto proiettarlo, chissà, a lottare con le Mercedes. Podio meritato, anche se Leclerc non è del tutto d'accordo.

Charles LECLERC (Ferrari, 4° classificato): voto 7 - Nel finale avrebbe voluto la posizione di Sainz per la classifica Piloti, ma il team non se l'è sentita di sfilare il podio a Sainz. Si può capire, non c'è il Mondiale in ballo. Al netto di ciò, una bella rimonta che gli consente di arrivare comunque davanti a Perez, anche se l'incidente poteva essere evitato: con Hamilton ne Verstappen nel prato, - Nel finale avrebbe voluto la posizione di Sainz per la classifica Piloti, ma il team non se l'è sentita di sfilare il podio a Sainz. Si può capire, non c'è il Mondiale in ballo. Al netto di ciò, una bella rimonta che gli consente di arrivare comunque davanti a Perez, anche se l'incidente poteva essere evitato: con Hamilton ne Verstappen nel prato, l'attacco a Norris avrebbe preteso maggior pazienza , anche se le maggiori responsabilità sono del pilota della McLaren. E' un po' il marchio di Charles: prevale lo spirito combattivo sul sangue freddo.

Fernando ALONSO (Alpine, 5° classificato): voto 9 - Un voto in meno di Russell solo per - Un voto in meno di Russell solo per la sciagurata battaglia fratricida con Ocon nella Sprint Race , che lo ha relegato in fonso alla griglia. Gara gagliardissima in rimonta premiata dalla safety car nel finale, che gli consente persino di resistere a Verstappen e superare Perez, mettendosi alle spalle le due Red Bull sotto la bandiera a scacchi. Inossidabile.

Max VERSTAPPEN (Red Bull, 6° classificato): voto 5 - Week end opaco, partito con l'errore di scelta delle gomme nella Sprint Race e chiuso con una forzata rimonta dal fondo, dopo un contatto con Hamilton di cui è il maggior responsabile. Rifiuta con un team radio quanto meno crudo di dare la posizione a Perez, fra i due - Week end opaco, partito con l'errore di scelta delle gomme nella Sprint Race e chiuso con una forzata rimonta dal fondo, dopo un contatto con Hamilton di cui è il maggior responsabile. Rifiuta con un team radio quanto meno crudo di dare la posizione a Perez, fra i due dev'essere successo qualcosa di pesante . Qualcuno, in Olanda, sostiene che il messicano abbia ammesso di aver sbattuto volontariamente a Monaco, quando vinse.

Sergio PEREZ (Red Bull, 7° classificato): voto 4,5 - Questioni con Verstappen a parte, doveva stare davanti a Leclerc e non ci è riuscito nonostante l'incidente del ferrarista.

Daniel RICCIARDO (McLaren) n.c: voto 4 - Al solito più lento di Norris e pure responsabile del contatto con Magnussen, che mette fuori causa entrambi. Coraggio, è quasi finita.

