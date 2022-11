entrambe le monoposto fuori dalla top-5, annichilite per una volta sia da Mercedes che da Ferrari. Max Verstappen ha chiuso al sesto posto una gara caratterizzata dal contatto con Hamilton nei primi giri e la conseguente penalità, mentre Sergio Perez è andato in crisi nel finale facendosi superare dalle due rosse di Maranello e dall'Alpine di Alonso, oltre che dal compagno di squadra. Ed è proprio qui che scoppia la polemica all'interno del box Red Bull. Era da tempo che non si vedeva la Red Bull in seria difficoltà, tuttavia sul circuito di Interlagos il team ha vissuto probabilmente il Gran Premio più difficile della stagione dopo il doppio zero incassato in Bahrain a inizio anno. In Brasile la scuderia vincitrice del titolo costruttori ha avuto un weekend negativo a partire dalla sprint race del sabato - con Verstappen fuori dal podio per la scelta sbagliata delle mescole delle gomme - per poi culminare nella delusione totale di chiudere con, annichilite per una volta sia da Mercedes che da Ferrari. Max Verstappen ha chiuso al sesto posto una gara caratterizzata dal contatto con Hamilton nei primi giri e la conseguente penalità, mentre Sergio Perez è andato in crisi nel finale facendosi superare dalle due rosse di Maranello e dall'Alpine di Alonso, oltre che dal compagno di squadra. Ed è proprio qui che scoppia la

il risultato finale della gara ha riportato i conti in parità, rendendo così decisiva l'ultima gara dell'anno ad Abu Dhabi. A Perez sarebbe bastato che il compagno di squadra gli avesse ceduto la sesta posizione per mantenere un leggero vantaggio nei confronti del pilota Ferrari, come è stato espresso dal muretto in team radio. Tuttavia l'olandese si è opposto con fermezza agli ordini di scuderia, scatenando la tempesta. Con il titolo già intascato da Verstappen da diverse settimane, lo scontro più interessante nel campionato piloti si concentra proprio sul secondo posto della classifica: prima del semaforo verde del GP del Brasile, il messicano della Red Bull difendeva il piazzamento d'onore con sei lunghezze di vantaggio sul Charles Leclerc, ma, rendendo così decisiva l'ultima gara dell'anno ad Abu Dhabi. A Perez sarebbe bastato che il compagno di squadra gli avesse ceduto la sesta posizione per mantenere un leggero vantaggio nei confronti del pilota Ferrari, come è stato espresso dal muretto in team radio. Tuttavia, scatenando la tempesta.

Ad

GP Brasile Vince Russell. Sainz 3°. Splendida rimonta di Leclerc: da 18° a 4°! 2 ORE FA

Il team radio di Verstappen all'ultimo giro

Team: "Max, fai passare Checo per favore"

*nessuna risposta*

Team: "Max, che succede"

Verstappen: "Ve l'ho già detto la scorsa estate. Non chiedetemelo di nuovo. Ho le mie ragioni e resto fermo"

È questa la conversazione che durante l'ultimo giro ha fatto storcere il naso al team e agli addetti ai lavori. Verstappen ha deciso di non giocare di squadra non perchè credesse di poter sorprassare Alonso nel finale, ma rivendicando alcune vicende della prima metà di stagione, quando i due piloti della casa di Milton Keynes venivano trattati circa alla pari, almeno fin quando erano entrambi in lizza per il Mondiale. Se prima i rapporti tra il campione del mondo in carica e il 32enne messicano apparivano già gelidi, è inequivocabile che il gesto di Max abbia incrinato persino la tacita convivenza ai box.

La reazione di Perez: "È apparso per quello che è"

Naturalmente la mancata posizione resa dal compagno di team ha mandato su tutte le furie Sergio Perez, che come già anticipato si è visto annullare tutto il vantaggio accumulato rispetto a Leclerc. Già nella sprint race si era creata l'opportunità per uno scambio di posizioni, ma il non aver rispettato gli espliciti ordini di gerarchia ha impedito al pilota messicano di stare in silenzio.

Grazie ragazzi, grazie... Almeno è apparso per quello che è [Perez nel team radio a fine gara]

Prima la stoccata con il team, poi, una volta arrivato al parco chiuso, lo sfogo di Perez in zona mista davanti ai giornalisti: "Non capisco perché Verstappen non mi abbia lasciato il posto dopo tutto quello che ho fatto per lui, se ha due titoli mondiali è grazie a me!".

Una Red Bull che ora dovrà cercare di riappacificare gli animi all'interno del box il più presto possibile, dato che fra una settimana si torna in pista per l'ultimo round della stagione. La scuderia saprà imporsi sull'ego del campione del mondo?

Horner (Red Bull): "Budget Cap? Certi di essere rimasti nei limiti"

GP Brasile Leclerc a muro dopo un contatto con Norris: cosa è successo 3 ORE FA