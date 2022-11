altamente insufficientedal punto di vista delle letture strategiche, specialmente con Charles Leclerc, sceso in pista nella Q3 con le intermedie, mentre gli altri hanno girato e ottenuto un tempo con le slick. Una situazione imbarazzante. È stato un venerdì da dimenticare per la Ferrari a Interlagos (Brasile), sede del penultimo round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista sudamericana si sono tenute le qualifiche per la Sprint Race di domani e a sorpresa è stato il danese Kevin Magnussen, su Haas, a conquistare la pole-position a precedere l’olandese della Red Bull Max Verstappen e il britannico della Mercedes George Russell. Un time-attack nel quale la Rossa si è dimostrata, specialmente con, sceso in pista nella Q3 con le intermedie, mentre gli altri hanno girato e ottenuto un tempo con le slick.

Ironia della sorte, dopo essere rientrato ai box per montare gli pneumatici da asciutto, la sessione è stata sospesa per l’uscita di pista di Russell e la pioggia è arrivata sul tracciato. La conclusione è che la pista con asfalto bagnato non ha più permesso ad alcuno di migliorare. Per la cronaca, l’altra F1-75 dello spagnolo Carlos Sainz si è classificata quinta.

Leclerc amaro: "Ci aspettavamo la pioggia"

E così è decisamente amaro il tono delle dichiarazioni del monegasco al termine di questo time-attack: “Ho accettato di montare le intermedie perché ci aspettavamo la pioggia, che mai è arrivata. Dovremo analizzare cosa è accaduto perché sull’asciutto avevamo una grande velocità“, ha tagliato corto Charles ai microfoni di Sky Sport.

Mekies, ds Ferrari: "Condizioni complicate, esperienza che serve"

È stata una lotteria. Nella Q3 abbiamo deciso di differenziare la strategia con i due piloti perché avevamo indicazioni sull’arrivo della pioggia. Cosa che si è venuta a creare un paio di minuti dopo. È chiaro che con il senno del poi si può dire che avremmo potuto fare diversamente, ma non era semplice come lo si vuol descrivere. Ci dispiace per Leclerc che non ha potuto esprimere il suo potenziale, ma erano condizioni complicate che mutavano velocemente, come era già accaduto nella Q1. Sicuramente, dobbiamo migliorare e anche questa esperienza serve“ le parole di Laurent Mekies, direttore sportivo della scuderia di Maranello, in merito agli episodi delle qualifiche.

Sainz: "Pole di Magnussen? Se la merita"

Carlos Sainz chiude al quinto posto le qualifiche. Lo spagnolo della Ferrari non ha brillato al primo tentativo del Q3 con gomme slick su pista viscida ed in seguito non c’è stata un’altra opportunità di migliorare a causa dell’arrivo della pioggia.

Sicuramente dobbiamo analizzare bene ciò che abbiamo fatto oggi. Non è stato ideale in Q1 e Q2, mentre in Q3 alla fine abbiamo preso la decisione giusta. Mi sarebbe piaciuto essere più avanti nella coda in pit-lane, ma è andata così“, dichiara il 28enne di Madrid. Sainz ha poi commentato la clamorosa pole position di Kevin Magnussen con la Haas davanti alla Red Bull di Max Verstappen: “Questo è il giorno di Kevin. Ha fatto un giro bellissimo, ha saputo approfittare della sua prima posizione all’uscita dalla pit-lane e sono contento per lui. Se la merita questa pole“.

