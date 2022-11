qualifiche al venerdì che decretano la griglia di partenza della sprint race del giorno successivo. Il La Formula 1 scende in pista sul circuito di Interlagos per il ventesimo e penultimo Gran Premio della stagione 2022. È l’ultimo “weekend lungo” della stagione, con leal venerdì che decretano la griglia di partenza della sprint race del giorno successivo. Il Mondiale piloti e costruttori è già deciso, ma Verstappen e la Red Bull non hanno intenzione di fermare la propria striscia vincente su un tracciato spettacolare come quello verdeoro che esalta le caratteristiche della monoposto anglo-austriaca. Chi invece deve dare segnali di svolta è la Ferrari , che ha bisogno di cancellare la parentesi negativa del Messico per mettere un’ipoteca sul secondo posto in classifica costruttori e il piazzamento d’onore di Leclerc nel Mondiale. Pesa la penalità di Sainz - 5 posizioni in griglia per cambio del motore endotermico - in vista della gara, su una pista che difficilmente regala grandi chance di rimonta.

A rendere più incerto lo scenario ad Interlagos è l’alta probabilità di pioggia per tutto il fine settimana. Da non perdere quindi le qualifiche del GP Brasile, in programma a partire dalle ore 20:00. Di seguito la DIRETTA SCRITTA, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale dell’evento.

Il live-blogging delle qualifiche del GP Brasile

Q2 - Intanto è iniziata la Q2! Tutti fuori subito, si prosegue con gomme da asciutto.

END Q1 - Riepiloghiamo rapidamente i motivi delle difficoltà della Ferrari in Q1: problemi di timing nel passare dalle gomme intermedie a quelle da asciutto nei minuti finali, sia per Leclerc sia per Sainz. I due piloti del Cavallino rampante sono riusciti a fare un solo tempo utile con le soft, ma sono stati tra i primi a passare sotto la bandiera a scacchi, mentre molti altri dovevano ancora transitare con la pista in netto miglioramento.

END Q1 - I risultati di una Q1 thrilling:

END Q1 - I primi eliminati:

16° LATIFI (WILLIAMS)

17° ZHOU (ALFA ROMEO)

18° BOTTAS (ALFA ROMEO)

19° TSUNODA (ALPHA TAURI)

20° SCHUMACHER (HAAS)

END Q1 - Termina una Q1 al cardiopalma! La pista si asciuga progressivamente e i migliori rischiano il passaggio alla fase successiva. Primo posto per Norris davanti a Hamilton, le Ferrari si salvano per il rotto della cuffia (12° Leclerc e 14° Sainz)! Brivido anche per Perez e Verstappen, ma chiudono 5° e 6° all'ultimo giro.

Q1 - Leclerc e Sainz sembrano avercela fatta alla bandiera a scacchi, ma che sofferenza! E non è finita, tutti si stanno migliorando...

Q1 - Un solo minuto alla fine e LE FERRARI SONO IN ZONA ELIMINAZIONE! C'è un solo tentativo per Leclerc e Sainz. Anche Perez è a rischio. Finale thrilling a Interlagos!

Q1 - CAOS AL BOX FERRARI!! Leclerc fermo sul piedistallo senza gomme, i meccanici stentano a mettergli le soft!! E intanto i due della Ferrari precipitano in classifica!

Q1 - GASLY PRIMO!! Passato lo scroscio di pioggia, la gomma soft funziona e il francese dell'Alpha Tauri fa oltre un secondo e mezzo in meno di Verstappen. Si migliorano tutti.

Q1 - SCROSCIO DI PIOGGIA IMPROVVISO! Proprio mentre qualcuno cominciava a tentare il tutto per tutto con le soft. Mancano 5 minuti alla fine, i piloti a rischio eliminazione sono Bottas, Ricciardo, Magnussen, Albon e Latifi.

Q1 - SUSSULTO DI HAMILTON! Miglior tempo delle qualifiche finora: 1:18.051, fa quasi un decimo e mezzo meglio di Verstappen.

Q1 - Continuano a girare tutti i piloti per abbassare i tempi man mano che la pista va asciugandosi. Verstappen torna in testa (1:18.198), mentre Gasly azzarda gomme soft!

Q1 - Alonso a sorpresa! Miglior tempo per lo spagnolo dell'Alpine, 83 millesimi più rapido di Verstappen. Poi Perez, Leclerc 4° e Sainz 7°. Più indietro le Mercedes: Hamilton 12° e Russell 14°.

Q1 - Leclerc si migliora, ma il più veloce di inizio Q1 è Max Verstappen: 1:18.495 per il campione del mondo, battendo di due e tre decimi le ferrari del monegasco e dello spagnolo.

Q1 - Leclerc è stato uno dei primi ad uscire dai box insieme alle Haas e alle Alpha Tauri. Segnale che il monegasco vuole fare subito un buon tempo per non rischiare di venire sorpreso dalla pioggia. 1:19.191 il tempo del pilota Ferrari, commettendo anche una svirgolata.

Q1 - COMINCIANO LE QUALIFICHE DEL GP BRASILE! La prima notizia è che sta smettendo di piovere, la pista è umida e i piloti usciranno probabilmente con gomme intermedie durante i primi tentativi, poi però potremmo avere una qualifica asciutta. A meno che non torni a piovere, e le previsioni non lo escludono...

19:55 - 5 minuti al semaforo verde! Ricordiamo che il risultato delle qualifiche di oggi vale per la griglia di partenza della sprint race, in programma nella giornata di sabato.

19:49 - Le ultime due pole position nel GP Brasile sono state conquistate da Max Verstappen (2021 e 2019). L'olandese campione del mondo farà il tris?

19:43 - Attenzione alla Mercedes, cresciuta molto nelle ultime settimane e distante solo 40 punti dal secondo posto occupato dalla Ferrari nella graduatoria costruttori. Lewis Hamilton apprezza particolarmente questo circuito ed è amato particolarmente dal pubblico brasiliano: arriverà l'exploit?

19:39 - Conosciamo meglio il circuito di Interlagos: tracciato molto breve e misto, con primo e terzo settore dove far valere le velocità di punta e una parte centrale molto tecnica. Nel settore di mezzo la Ferrari potrebbe essere avvantaggiata grazie alla trazione, ma nella parte finale la Red Bull sembra fare la differenza.

19:34 - La situazione meteo a meno di mezz'ora dall'inizio delle qualifiche: pioviggina ancora.

19:22 - Omaggio speciale per la Ferrari ad Interlagos: sul fianco delle due monoposto rosse l'adesivo con dedica all'ingegnere Omaggio speciale per la Ferrari ad Interlagos: sul fianco delle due monoposto rosse l'adesivo con dedica all'ingegnere Mauro Forghieri , scomparso la scorsa settimana.

19:10 - PIOGGIA A INTERLAGOS! Da circa mezz'ora è iniziato a piovere sul tracciato. Molto probabile dunque che assisteremo ad una qualifica bagnata, almeno nelle prime fasi.

19.05 - Amiche ed amici di Eurosport, buonasera da Luca Montanari e benvenuti alla DIRETTA SCRITTA delle qualifiche del GP del Brasile, penultimo round del Mondiale di F1. Semaforo verde tra meno di un'ora.

I risultati delle prove libere

Si è disputata una sola sessione di prove libere poche ore prima delle qualifiche, dove ha regnato l'equilibrio: Perez, Leclerc e Verstappen racchiusi in soli otto millesimi, ma in generale tutti sono molto attaccati. Quarto posto per Sainz davanti alle Mercedes. Per la Ferrari c'è la possibilità, almeno durante le qualifiche, di potersela giocare alla pari con Red Bull, mentre la Mercedes dovrà ancora una volta superarsi se vuole ottenere la pole.

Carlos Sainz ha dovuto sostituire il motore endotermico (ICE) durante le prove libere del GP del Brasile: è la sesta componente diversa cambiata sulla monoposto dello spagnolo e per questo verrà penalizzato di cinque posizioni in griglia. La sanzione verrà scontata in occasione della gara di domenica, e non durante la sprint race di sabato, che si baserà sul risultato delle qualifiche.

