Carlos Sainz è protagonista di un ottimo Buon risultato anche per Charles Leclerc (6°), che approfitta della penalità di Sainz per "dimezzare" la sua posizione di partenza in vista di domenica e scattare quinto appena dietro alle Red Bull. La Ferrari ritrova parzialmente il sorriso nella sprint race del GP Brasile, dopo il flop delle qualifiche è protagonista di un ottimo secondo posto in mezzo alle Mercedes di Russell e Hamilton, tuttavia lo spagnolo verrà retrocesso di cinque posizioni in griglia di partenza per la sostituzione del motore endotermico e partirà dalla quarta fila., che approfitta della penalità di Sainz per "dimezzare" la sua posizione di partenza in vista di domenica e scattare quinto appena dietro alle Red Bull.

Sainz: "Mercedes cresciuta, ora ha qualcosa in più"

"Le Mercedes oggi hanno spinto tantissimo; ho cercato di recuperare posizioni sin dall’inizio. Sapevo di dover essere aggressivo vista la penalità per domani - ha commentato a caldo Sainz al parco chiuso subito dopo la sprint race - Il secondo posto credo sia il massimo a cui potevo arrivare, quel che è certo è che la Mercedes è cresciuta notevolmente, saranno forti domani in gara".

autore di un complicato sorpasso su Verstappen, toccando l'ala anteriore della Red Bull del Eravamo al limite, ho scelto una traiettoria stretta e aggressiva in curva 1, anche perché con la Red Bull che è imprendibile in rettilineo devi essere aggressivo in frenata. Mi dispiace per il contatto, ma le corse sono così: alle volte devi attaccare per sorpassare". Infine ottimismo in vista della vera e propria corsa: "Abbiamo un buon passo, forse le Mercedes hanno qualcosa in più; vedremo con le medie come andrà, proveremo sia io che Leclerc a sorpassare tanti piloti in gara". Il 28enne iberico è stato anchesu Verstappen, toccando l'ala anteriore della Red Bull del campione del mondo . Sul contatto reagisce così Sainz: "Infine ottimismo in vista della vera e propria corsa: "".

Leclerc: "Non abbiamo voluto correre rischi"

La mia è stata una gara d’attesa - commenta Charles - Abbiamo preferito non correre eccessivi rischi e compiere sorpassi in sicurezza. Il passo era buono e soprattutto nella seconda parte di questa sprint race ero veloce. L’unica cosa da valutare è il fatto di trovare prima la temperatura giusta con le gomme. Quello accaduto ieri? Si deve sempre migliorare e indubbiamente questo ci servirà per il futuro". Il pilota monegasco invece limita i danni, rimontando quattro posizioni e chiudendo alle spalle di Sergio Perez, diretto rivale per il secondo posto della classifica piloti. Ora i punti di distacco tra Leclerc e il messicano della Red Bull sono sei. "- commenta Charles -".

Russell: "Non mi aspettavo la vittoria nella sprint, obiettivo primo posto in gara"

Incredulo il vincitore della sprint race, George Russell, che domani scatterà davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton in prima fila: "Una gara incredibile. Non mi aspettavo di avere un passo così buono, ma è la dimostrazione del lavoro che stiamo facendo tutti insieme. Da Austin in avanti siamo cresciuti tantissimo. Sinceramente, però, non so come sarebbe andata se Max Verstappen avesse avuto a sua volta le soft. Nel complesso è stata difficile perché nella Sprint Race devi gestire i rischi per non compromettere la gara. Io non volevo esagerare e ho cercato di cogliere l’occasione giusta. Alla terza ho attaccato e sono riuscito nel sorpasso. Domani sarà una prima fila tutta Mercedes, cercheremo di puntare alla vittoria".

