Charles Leclerc ha dovuto fare i conti con un problema ai freni durante le prove libere 1 del GP di Singapore 2022, perso una ventina di minuti abbondanti in apertura di sessione, non potendo uscire dai box perché i meccanici avevano riscontrato delle criticità all’impianto frenante della sua Ferrari. 2022, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Marina Bay. Il monegasco hain apertura di sessione, non potendo uscire dai box perché i meccanici avevano riscontrato delle criticità all’impianto frenante della sua Ferrari.

Charles Leclerc ha preso la via del tracciato nella seconda mezzora, montando pneumatici soft. L’alfiere della Scuderia di Maranello ha concluso in terza posizione con un ritardo di 0.402 da Lewis Hamilton, il quale ha preceduto Max Verstappen di appena 84 millesimi. Alle ore 15.00 si disputerà la FP2 che fornirà ulteriori indicazioni.

Ad

GP Singapore Horner: "Budget Cap? Red Bull in regola, aspettiamo la decisione della Fia" UN' ORA FA

Va annotato che questo turno è interlocutorio per svariati motivi: i piloti hanno dovuto prendere le misure con le nuove monoposto a una pista su cui non si corre da tre anni, la pista è illuminata a giorno mentre in qualifica e in gara verranno accessi i riflettori, la temperatura dell’aria risulta più elevata rispetto a quella con cui si disputeranno le fasi cruciali del weekend.

Leclerc: "Non sono contento, abbiamo perso un vantaggio"

GP Singapore Hamilton davanti nella FP1, Leclerc 3° dopo un problema ai freni UN' ORA FA