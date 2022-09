Charles Leclerc ha firmato il secondo tempo nelle prove libere 2 del ha firmato il secondo tempo nelle prove libere 2 del GP di Singapore 2022 , tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Marina Bay . Il pilota della Ferrari si è accomodato alle spalle del compagno di squadra Carlos Sainz, mentre nella prima sessione si era fermato al terzo posto dopo aver dovuto fare i conti con un problema ai freni sulla sua monoposto.

Leclerc: "Puntiamo alla pole. La prestazione c'è, servono più giri"

Il pilota monegasco ha analizzato la propria prova in questo modo: "In termini di prestazione è stata una giornata positiva, ma abbiamo avuto un bel po' di problemi e abbiamo fatto soltanto 14 giri. Sembra che la prestazione sia buona, ma dobbiamo fare ancora uno step per domani. Spero di fare un po' di giri nella FP3 per prepararci alle qualifiche, dove puntiamo alla pole position“.

Sainz: "Risolti i problemi di guidabilità, sarà una battaglia a sei"

Carlos Sainz ha invece firmato il miglior tempo. Lo spagnolo ha preceduto il compagno di squadra dopo che nella prima sessione non era riuscito a brillare e si era dovuto accontentare della sesta posizione. Lo spagnolo può guardare con ottimismo alle qualifiche di domani, dove darà la caccia alla pole position. Sainz ha analizzato così la propria prestazione al termine di questa intensa giornata: "Nella FP1 abbiamo dovuto fare i conti con un po’ di problemi di guidabilità. Nella FP2 siamo riusciti a migliorare, ma abbiamo ancora alcune cose da sistemare: sembra che ci sarà una battaglia a sei, domani tutti avranno il margine per migliorare. Domani Ferrari, Red Bull e Mercedes faranno un passo in avanti, noi dovremo farlo più grande degli altri".

