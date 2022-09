Precisare per evitare confusione. Sono ore molto caotiche e convulse quelle che si stanno vivendo in F1. L’esito del weekend del GP di Singapore, 17° round del Mondiale 2022, è andato decisamente in secondo piano rispetto al vero e proprio caso “Budget Cap” . Come riportato da autorevoli fonti di informazione, alcuni team non avrebbero rispettato i limiti imposti dal tetto di spesa relativamente al campionato dell’anno passato. I nomi fatti sono stati quelli della Red Bull e dell’Aston Martin, con la squadra anglo-austriaca rea di essere andata oltre i 5 milioni di dollari nelle proprie spese, non rispettando il tetto citato.