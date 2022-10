Sergio Perez su Red Bull beffa la Ferrari di Charles Leclerc e si aggiudica il Gp di Singapore, 16^ prova del Ma il risultato è sub iudice: Perez Qui le parole di Leclerc: "Ho spinto tutta la gara, purtroppo ho pagato a caro prezzo la brutta partenza. Ho avuto del pattinamento e non ho potuto mantenere la p.1. Una gara difficile e spossante dal punto di vista fisico. E’ stata la corsa più dura della mia carriera, dobbiamo capire i motivi dei problemi in partenza, non so se ho sbagliato io qualcosa nella procedura. Peccato, andavo forte sia con le intermedie che con le slick. Penalità a Perez? Non so i motivi, per cui preferisco non commentare“. su Red Bull beffa la Ferrari di Charles Leclerc e si aggiudica il, 16^ prova del Mondiale di Formula 1 2022 . Il messicano, partendo dalla 1^ fila accanto al monegasco, è scattato meglio allo start presentandosi al comando alla prima staccata, per poi controllare gli attacchi del rivale nella lunghissima gara iniziata su pista bagnata e terminata sull'asciutto.: Perez è infatti sotto investigazione per non aver tenuto la giusta distanza dalla Safety Car , e l'ordine d'arrivo potrebbe cambiare a vantaggio della Ferrari. Nonostante questo ai microfoni della F1 hanno parlato sia Leclerc che Sainz, rispettivamente secondo e terzo.: "“.

Carlos Sainz

Ecco il commento dello spagnolo rilasciato ai microfoni ufficiali della Formula 1 al termine della gara: “La gara è stata dura, non sono riuscito ad avere un buon ritmo sul bagnato, né a sfidare i primi due, avevo difficoltà col posteriore. Quando manca anche un po’ di fiducia bisogna accontentarsi, ed è accaduto proprio questo con il mio terzo posto“.

Prosegue Sainz: “Resta comunque un buon risultato per il team, anche per la classifica costruttori. C’è voluto tantissimo tempo per far asciugare la pista, si scivolava tantissimo; dire che da questo punto di vista è una pista unica“.

