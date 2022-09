Christian Horner, che rimanda al mittente le voci che volevano la scuderia angloaustriaca fuori dai limiti del Budget Cap imposti dalla Fia per la scorsa stagione di F1 e quella in corso. "Siamo convinti di essere in regola, la prossima settimana sapremo cosa ha deciso la Fia. E' una regola nuova e alcuni limiti potrebbero essere interpretate in modo diverso", ha detto da Singapore. Red Bull in acque agitate nel week end del GP di Singapore ? Non secondo il team principal, che rimanda al mittente le voci che volevano la scuderia angloaustriaca fuori dai limiti del Budget Cap imposti dalla Fia per la scorsa stagione di F1 e quella in corso.ha detto da Singapore.

"La Fia sta lavorando per venirne a capo. Noi siamo un obiettivo facile su cui puntare il dito, ma ci sentiamo tranquilli e fiduciosi riguardo a ciò che abbiamo presentato - ha detto a Sky - . Non ascolto le voci che arrivano dall’interno del paddock. Ci atteniamo ai fatti. Vedremo la prossima settimana quali saranno i risultati, ma come detto la mia aspettativa è che quello che abbiamo presentato sia valido. Non ho motivo per credere il contrario”.

"Esiste una chance a livello matematico, ma è abbastanza improbabile. Però siamo soddisfatti di trovarci in questa condizione. Il telaio? Max usa sempre lo stesso, non c’è stata alcuna perdita di peso".

