su Ferrari conquista la pole position del Gp di Singapore , 17^ prova del Mondiale di Formula 1 2022 . Il pole man del 2019, ultima edizione del Gp, si è ripetuto su una pista che è andata aciugandosi nel corso delle tre sessioni dopo la pioggia caduta nel pomeriggio. Max Versatappen, inspiegabilmente fermato dai box mentre aveva intermedi migliori del monegasco nell'ultimo tentativo (poca benzina nel serbatoio?), partirà solo 8°, mentre l'altra Red Bull di Perez affiancherà la Ferrari in prima fila. Dalla seconda fila scatteranno Lewis Hamilton su Mercedes e la seconda Rossa di Carlos Sainz, a un solo decimo dalla pole, mentre George Russell è rimasto fuori dalla top ten. Pole importantissima quella di Leclerc, che potrà sfruttare la tortuosità del circuito e la relativa difficoltà nei sorpassi per andare a cercare la vittoria nel week end in cui tiene banco il clamoroso sforamento di budget della Red Bull, che potrebbe portare a conseguenze pesanti per il team austriaco.