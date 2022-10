Sergio Perez su Red Bull beffa la Ferrari di Charles Leclerc e si aggiudica il Gp di Singapore, 16^ prova del Mondiale di Formula 1 2022. Il messicano, partendo dalla 1^ fila accanto al monegasco, è scattato meglio allo start presentandosi al comando alla prima staccata, per poi controllare gli attacchi del rivale nella lunghissima gara iniziata su pista bagnata e terminata sull'asciutto. Ma il risultato è sub iudice: Perez è infatti sotto investigazione per non aver tenuto la giusta distanza dalla Safety Car, e l'ordine d'arrivo potrebbe cambiare a vantaggio della Ferrari. Terza l'altra Rossa di Carlos Sainz, che però non è mai stato arrembante quanto Leclerc e ha dovuto anzi difendersi prima da Hamilton, poi da Norris. Max Verstappen parte 8° e finisce 7°, costretto a un doppio pit stop per un errore in fase d'attacco su Norris. Bene le McLaren e le Aston Martin. Errori anche per Lewis Hamilton, che chiude 9°.

ORDINE D'ARRIVO

Sergio Perez Red Bull 1 Charles Leclerc Ferrari +7:416 Carlos Sainz Ferrari +8:324 Lando Norris McLaren +10:196 Daniel Ricciardo McLaren +30:715 Lance Stroll Aston Martin +3:153 Max Verstappen Red Bull +2:873 Sebastian Vettel Aston Martin +1:734 Lewis Hamilton Mercedes +1:427 Pierre Gasly Alpha Tauri +6:986

