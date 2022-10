Formula 1

Horner (Red Bull): "Budget Cap? Certi di essere rimasti nei limiti, trovo inaccettabile che..."

FORMULA 1 - Chris Horner, team principal della Red Bull, dice la sua riguardo al caso budget cap 2021 che ha fatto inviperire Mercedes e Ferrari che chiedono alla FIA punizioni severe nel caso in cui il team inglese abbia commesso delle irregolarità: "Certi di non sforato il cap. Trovo ingiusto che team non coinvolti nella vicenda chiedano pene esemplari senza...".

23 minuti fa