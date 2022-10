Charles Leclerc firma il miglior tempo nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore 2022, diciassettesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno, proiettandosi nel migliore dei modi verso le imminenti qualifiche in programma alle ore 15 italiane. Il monegasco della Ferrari è stato il più veloce sotto i riflettori di Marina Bay in condizioni di pista bagnata, fermando il cronometro in 1’57″782 all’ultimo giro della sessione e sfruttando al meglio il miglioramento progressivo dell’asfalto col passare dei minuti. Seconda posizione in classifica per il leader del campionato Max Verstappen, strepitoso nel trovare subito il limite del tracciato con gomme intermedie anche grazie alla capacità della sua Red Bull di mandare in temperatura gli pneumatici prima degli altri, anche se nel finale non è riuscito a tenere il passo di uno scatenato Leclerc pagando 526 millesimi dal rivale della Rossa.

Segnali incoraggianti per la Ferrari sull’acqua anche grazie al terzo posto di Carlos Sainz a 1″066 dalla vetta, davanti all’Alpine di uno specialista come Fernando Alonso (4° a 1″647) e alla seconda Red Bull di un Sergio Perez (5° a 1″744) ancora in netta difficoltà nel confronto diretto con il compagno di squadra. Buoni riscontri per Aston Martin, con Lance Stroll 6° e Sebastian Vettel 8°, mentre Mercedes ha effettuato un programma di lavoro alternativo navigando nella pancia del gruppo con George Russell 9° (dopo aver girato a lungo con gomme full wet) e Lewis Hamilton solo 12°.

CLASSIFICA FP3 GP SINGAPORE 2022 F1

1 Charles LECLERC Ferrari1:57.782 1

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.526 1

3 Carlos SAINZ Ferrari+1.066 2

4 Fernando ALONSO Alpine+1.647 1

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.744 1

6 Lance STROLL Aston Martin+2.591 2

7 Esteban OCON Alpine+3.129 1

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+3.225 2

9 George RUSSELL Mercedes+3.228 3

10 Daniel RICCIARDO McLaren+3.254 2

11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+3.307 2

12 Lewis HAMILTON Mercedes+3.438 2

13 Pierre GASLY AlphaTauri+3.463 2

14 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.720 2

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.897 2

16 Lando NORRIS McLaren+4.009 2

17 Alexander ALBON Williams+4.125 2

18 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+4.284 2

19 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+4.817 2

20 Nicholas LATIFI Williams+5.728 2

