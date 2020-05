GP Spagna virtuale: George Russell in trionfo, vinta la battaglia con Charles Leclerc! Aguero 14°

Dal nostro partner OAsport.it

George Russell ha vinto il GP di Spagna virtuale, quinta tappa del Mondiale F1 in “formato pixel”. Il pilota della Williams si è imposto sul circuito di Barcellona e ha così conquistato il primo successo in carriera, anche se ben lontano dalle piste reali. Il 22enne si è reso protagonista di uno spettacolare duello con Charles Leclerc nella seconda parte di gara, l’alfiere della Ferrari ha superato il britannico ma poi ha subito anche il sorpasso da parte dell’agguerrito rivale e non è riuscito a controbattere nuovamente. Il monegasco ha assaporato il trionfo durante il penultimo giro perché era giunta la notizia della penalizzazione di tre secondi per Russell a causa di troppi tagli di chicane ma durante l’ultima tornata è arrivatà la penalità anche per Charles Leclerc che si è così dovuto accontentare della piazza d’onore.

Il pilota del Cavallino Rampante puntava alla terza vittoria in questo speciale Mondiale ma ha comunque confermato il suo ottimo rendimento con i videogiochi visto che nelle ultime quattro uscite è sempre salito sul podio (due primi posti, un terzo settimana scorsa in Brasile e il secondo di oggi). A completare il podio è stato Esteban Gutierrez con la Mercedes, appena davanti ad Alexander Albon che ha commesso un errore quando ha deciso di montare le gomme hard al posto delle soft dopo metà gara. Da segnalare il settimo posto di Antonio Giovinazzi con l’Alfa Romeo, nono l’altro ferrarista Antonio Fuoco, tredicesimo David Schumacher (figlio di Ralf, nipote di Michael) appena davanti al calciatore Sergio Aguero del Manchester City.

