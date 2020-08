Il Team Principal della Ferrari risponde al malessere di Vettel poco contento della strategia studiata per lui. C'è rammarico anche per quanto accaduto a Leclerc, anche se le indagini sono ancora in corso per il cedimento della power unit...

Il risultato della Ferrari non è stato soddisfacente, neanche in Spagna. Vettel ha rimediato un 7° posto al fotofinish, mentre Leclerc non ha nemmeno concluso la gara. C'è il malumore del tedesco e oltre a questo non si capiscono ancora i reali fattori che hanno portato allo spegnimento della vettura di Leclerc.

Dopo ogni weekend c’è qualcosa da imparare e migliorare. Sapevamo che sarebbe stata una pista difficile per noi come l’Ungheria, ma credevamo che la vettura potesse fare un 4° posto. Ci siamo complicati la vita ieri, non trovando il bilanciamento giusto e partendo troppo indietro su una pista dove difficilmente si supera. Peccato perché siamo convinti che il potenziale sia superiore, quando abbiamo avuto pista libera il passo era buono. Leclerc poteva arrivare 4° senza problemi di affidabilità. In questa fase del campionato bisogna sfruttare la macchina, se non lo facciamo è un passo indietro. Resta il problema di Leclerc, la macchina deve essere affidabile, la centralina elettronica ha spento tutto e dobbiamo capire cosa è successo

Vettel ha detto che il suo parere non conta più in squadra

Una risposta in linea con la sua delusione di non fare parte della squadra per il prossimo anno. Quando dice così è perché pensa di non poter dare consigli sul futuro. I rapporti con lui sono buoni, ha fatto una gara buona e c’è fiducia per fare la prossima gara con un po’ di entusiasmo. Ma cosa è successo col team radio? Non voglio parlare di fraintendimenti. Per scelta nostra decidiamo di parlare apertamente tra muretto e piloti, le altre squadre non lo fanno. È giusto porre domande e dubbi da entrambe le parti, ben venga la discussione. È un dialogo aperto che ci porta a prendere la scelta giusta

La Ferrari pensa già al 2021?

Non abbiamo abbandonato questa macchina. Stiamo cercando di sviluppare la vettura del prossimo anno, ma anche in questa stagione porteremo degli sviluppi. Non nelle prossime gare. A Monza porteremo un carico sviluppato appositamente e poi ulteriori sviluppi utili anche per l’anno prossimo

