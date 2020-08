Dal nostro partner OAsport.it

Questo pomeriggio nell’autodromo di Montmelò, nei pressi di Barcellona, è andata in scena la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna. I 90 minuti pomeridiani hanno completato il lavoro cominciato in mattinata girando nelle stesse condizioni attese per qualifica e gara (sole cocente, temperatura dell’aria sopra i 30° e quella dell’asfalto attorno ai 50°).

Il primo tempo veramente di riferimento è un 1’17”970 di Lewis Hamilton con gomma media. Contemporaneamente il compagno di squadra Valtteri Bottas gira invece con mescola dura e resta a 6 decimi. Tuttavia, quando il finlandese decide di tornare in pista con pneumatici rossi a metà sessione, migliora esattamente di 800 millesimi il crono del britannico. Anche quest’ultimo si cimenta in un time attack e abbatte il muro dell’1’17”, firmando un 1’16”883 che lascia Bottas a quasi tre decimi e resta sino al termine il giro più rapido della sessione. I due infatti smettono di giocare a chi ottiene il crono migliore e tornano a lavorare in ottica gara. L’impressione è che le Mercedes abbiano un margine pari a sei/otto decimi sul giro e secco e di quattro/cinque decimi sul passo.

Max Verstappen occupa nuovamente la terza posizione, pagando 8 decimi a Hamilton. Probabilmente con mescole più dure il distacco tra i due è inferiore, ma comunque sia c’è luce tra l’olandese e il britannico. Quarto tempo per la Renault di Daniel Ricciardo, che come nel GP del 70° Anniversario conferma il suo “bipolarismo” del venerdì. In coda alla classifica dei tempi al mattino, nei quartieri nobili al pomeriggio. Clamoroso quinto tempo per la Haas di Romain Grosjean, il quale ripete l’exploit mattutino, lasciando intendere che forse può davvero essere protagonista. Al contrario il compagno di squadra Kevin Magnussen torna nei ranghi, restando lontano dal transalpino. Grosjean peraltro si prende la soddisfazione di essere il migliore tra i motorizzati Ferrari.

Infatti Charles Leclerc ha realizzato il 6° tempo, mentre Sebastian Vettel nel pomeriggio si è limitato alla 12ma prestazione dopo essere stato in linea con il monegasco nella FP1. Cionondimeno, potrebbe darsi che il tedesco abbia lavorato maggiormente in ottica gara durante la seconda sessione. Diciottesimo crono per Antonio Giovinazzi, assolutamente in linea con Kimi Räikkönen. Le Alfa Romeo, però, fanno tanta fatica. A proposito di chi fa fatica, la Red Bull di Alexander Albon è mestamente tredicesima, più lenta anche dell’Alpha Tauri di Pierre Gasly…

GP SPAGNA – RISULTATI FP2

1 L. Hamilton Mercedes 1’16″883 2 V. Bottas Mercedes 1’17″170 3 M. Verstappen Red Bull 1’17″704 4 D. Ricciardo Renault 1’17″868 5 R. Grosjean Haas 1’18″133 6 C. Leclerc Ferrari 1’18″147 7 C. Sainz McLaren 1’18″214 8 S. Perez Racing Point 1’18″293 9 E. Ocon Renault 1’18″303 10 P. Gasly AlphaTauri 1’18″312 11 L. Stroll Racing Point 1’18″357 12 S. Vettel Ferrari 1’18″404 13 A. Albon Red Bull 1’18″491 14 L. Norris McLaren 1’18″506 15 D. Kvyat AlphaTauri 1’18″642 16 K. Magnussen Haas 1’18″761 17 K. Raikkonen Alfa Romeo 1’18″900 18 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1’18″964 19 N. Latifi Williams 1’19″155 20 G. Russell Williams 1’19″391

