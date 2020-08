Giornata da dimenticare per Charles Leclerc che dopo un 3° e un 4° posto a Silverstone, non riesce neanche a completare la gara in Catalunya per un problema alla power unit della sua Ferrari.

Notte fonda in casa Ferrari. Non basta il 7° posto di Vettel, non frutto di una programmazione, per andare via dalla Catalunya col sorriso, anzi. Charles Leclerc, infatti, non è nemmeno riuscito a terminare la sua gara, con il monegasco costretto a dire addio per un problema alla power unit al 38° giro.

Non ho potuto farci niente, si è spento tutto, motore, schermo del volante, luci. A quel punto ho avuto un bloccaggio automatico al posteriore che mi ha mandato in testa-coda. Ho provato a fare ripartire la macchina, ci sono riuscito per un po’, ma non andava proprio. [Charles Leclerc a Sky Sport]

GP Spagna Hamilton domina in Spagna e si avvicina a Schumacher. Leclerc abbandona, Vettel è 7° DA 38 MINUTI

Analisi pesantissima del ferrarista...

Peccato, ma i problemi sono quelli di sempre. Non siamo abbastanza forti, e ogni volta è lo stesso discorso. Oggi non è che la situazione fosse differente rispetto alle altre volte. Non c’è il motore, l’aerodinamica, il pacchetto. Figuriamoci su una pista come questa che richiede la perfezione. Non è andato bene niente

VIDEO: Così diceva Elkann ad inizio stagione...

Play Icon WATCH Elkann alza l'asticella: "La fame di vittorie della Ferrari è enorme" 00:00:31

GP 70th Anniversary GP di Spagna 2020 in Diretta tv e Live-Streaming DA 3 MINUTI