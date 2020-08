Dominio assoluto di Hamilton che vince con buon margine su Verstappen, con una gestione perfetta - questa volta - su Bottas. Sono 88 in carriera, con il pilota della Mercedes che va a -3 dal record di Schumacher. Notte fonda per la Ferrari con Leclerc che si ritira per un problema alla power unit, mentre Vettel si piazza 7° con una sola sosta.

L'ordine d'arrivo

Pilota Squadra Tempo 1. Lewis HAMILTON Mercedes 1h31:45.279 2. Max VERSTAPPEN Red Bull +24.177 3. Valtteri BOTTAS Mercedes +44.752 4. Lance STROLL Racing Point +1 giro 5. Sergio PÉREZ Racing Point +1 giro 6. Carlos SAINZ McLaren +1 giro 7. Sebastian VETTEL Ferrari +1 giro 8. Alexander ALBON Red Bull +1 giro 9. Pierre GASLY AlphaTauri +1 giro 10. Lando NORRIS McLaren +1 giro

I 5 momenti chiave

-Partenza a razzo di Stroll che supera Bottas sull'esterno, con il finlandese infilato anche da Verstappen che si piazza subito alle spalle di Hamilton. Leclerc mantiene la nona piazza, Vettel è 11°.

-Verstappen si ferma al 22° giro, montando gomme medie. Subito dopo tocca ai due Mercedes: anche per Hamilton e Bottas c'è la gomma gialla. Al rientro Hamilton resta in testa con circa 3 secondi di vantaggio su Verstappen e 6 secondi su Bottas.

-Al 30° giro tocca alle due Ferrari fermarsi, con Leclerc che monta gomme gialle. Il monegasco rientra 13°, ma piazza subito un sorpasso su Kvyat. Cerca il sorpasso anche su Norris, ma al 38° giro si ferma per un problema alla power unit.

-Al 51° giro si ferma Hamilton che rientra al primo posto con 10'' di margine su Verstappen. Gestione perfetta quest'oggi delle Mercedes nonostante un po' di blistering alla posteriore destra.

-Al 57° giro c'è Vettel che cerca addirittura il 4° posto, con una sola sosta all'attivo, ma la gomma del tedesco perde grip e il ferrarista viene passato da Stroll. Dopo poco viene superato anche da Sainz, ma riesce a mantenere la 7a piazza davanti ad Albon.

La statistica

88- Le vittorie di Lewis Hamilton in Formula 1 che si avvicina ancor di più al record di successi di Michael Schumacher (91).

Il momento social

Surreale team radio tra Leclerc e il box Ferrari. Qualche secondo dopo Leclerc dirà addio alla gara...

Il migliore

Sebastian VETTEL - Al box Ferrari sono scossi per Leclerc, ma Vettel fa comunque la sua gara. Prima gli dicono di spingere per il secondo pit stop, poi di mantenere la gomma (soft) per evitare la seconda sosta. Il tedesco è un po' stizzito, ma accetta la sfida. Non arriverà 4°, perderà un paio di posizioni, ma riesce a portare a casa un insperato 7° posto, difendendosi dall'attacco di Albon. In questo periodo, è un piccolo miracolo per la Ferrari.

Il peggiore

LA FERRARI - Tantissimi i problemi in casa Ferrari, non depurati dal 7° posto di Vettel. Sì perché al netto del piazzamento del tedesco, la macchina va molto lenta. Ancora una volta c'è l'onta del doppiaggio subìto, ma Leclerc è stato l'unico a non finire la gara. Problemi alla power unit, con il motore che si spegne sul più bello per il monegasco. La faccia di Leclerc una volta sceso dal suo abitacolo è tutta un programma.

