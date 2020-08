Il team principal della Rossa parla a Sky nel primo giorno di prove libere al Montmelò per il gran premio di Spagna di F1 e respinge le voci su una separazione col tedesco prima della fine dell'anno: "L’importante è aiutarlo e fare in modo che lui si senta a suo agio con la squadra e con la macchina". Poi sul party mode: "Fare delle direttive tecniche per chiarire il regolamento è importante".

Sebastian Vettel non brilla in questa prima giornata di prove libere al Montmelò, sede del gran premio di Spagna di Formula 1, ma per adesso resta al volante della Ferrari. Nonostante le voci, la scuderia di Maranello non pensa ad un divorzio immediato, anticipando l'addio previsto al termine della stagione. La conferma arriva da Mattia Binotto, team principal della Rossa, a Sky:

Vettel via a stagione in corso? Non c'è nulla su cui discutere su questo fronte. Tra noi e Seb le cose stanno andando benissimo, all'interno della squadra si lavora con trasparenza e non si è mai pensato di doverlo sostituire. Non abbiamo alcun dubbio sul suo talento, deve soltanto mettere tutto insieme per migliorarsi. L'importante è aiutarlo e fare in modo che lui si senta a suo agio con la squadra e con la macchina

Poi Binotto è intervenuto sul discorso del "party mode", il sistema che potenzia le prestazioni delle monoposto in qualifica e che la FIA vorrebbe eliminare già dalla prossima gara in Belgio: "Il regolamento powerunit è complesso e fare delle direttive tecniche per chiarire il regolamento è importante. Da parte nostra non c’è grande differenza tra la prestazione in qualifica e in gara e forse siamo tra i team a cui questo provvedimento arrecherà meno danni".

Non è tardata la risposta di Toto Wolff, boss della Mercedes che pare essere la monoposto maggiormente interessata, anche se lo stesso Wolff nega una preoccupazione: "Con queste powerunit così sofisticate è difficile anche per la Fia monitorare il tutto. Il party-mode è un’ottima cosa per noi perché, così come tante altre squadre, possiamo usufruirne in qualifica. Ma se non lo potremo più usare in qualifica allora avremo molta più potenza in gara. Concordo con ciò che ha detto Hamilton e non siamo preoccupati di perdere potenza".

