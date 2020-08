Il pilota tedesco della Rossa torna a parlare alla vigilia del weekend che porta al GP di Spagna: "Non c'è tensione tra me e la Ferrari"

Sebastian Vettel ha raccolto appena un punto a Silverstone, dove si sono disputate le ultime due gare del Mondiale F1 2020. Il tedesco ha dovuto fare i conti con le difficoltà della Ferrari ma si è anche reso protagonista di errori marchiani, come il testacoda nel corso del primo giro del GP del 70° Anniversario. Il quattro volte Campione del Mondo non è ancora riuscito a brillare in questo avvio di stagione, ha portato a casa appena dieci punti in cinque gare e sembra ormai essere spaesato, sconsolato e incapace di dare una svolta a questa tormentata annata agonistica. Al termine del 2020 lascerà la Ferrari, nel frattempo proverà a difendersi come meglio può nei prossimi appuntamenti.

Sebastian Vettel ha subito un’occasione di riscatto, nel weekend si correrà infatti il GP di Spagna 2020 al Montmelò. Il teutonico si è presentato alla conferenza stampa della vigilia e ha fatto un punto della situazione: “Non so se il carico aerodinamico fosse così basso in Gran Bretagna, qui c’è una pista diversa con esigenze diverse e quindi gareggeremo con un carico diverso rispetto a Silverstone. Non saprei se sarà un weekend difficile come a Budapest, c’è bisogno di un po’ di tutto rispetto all’Ungheria. Fa molto caldo qui ad agosto e questo potrebbe essere un fattore importante, dovremo cercare di mettere insieme tutto per fare dei buoni punti“.

Sulla possibilità di interrompere il rapporto con la Ferrari prima della conclusione della stagione: “Non lo so, ma non penso. Devo fare il mio lavoro, so che posso fare meglio. Mi diverto a guidare questa macchina, ma ti diverti meno se ti trovi costretto a lottare nelle retrovie. Io sono qui per vincere, ma vincere è un’ambizione eccessiva perché non siamo abbastanza forti per avvicinarci a questa possibilità. Non c’è tensione tra me e Ferrari, stiamo cercando di fare il possibile. Non si possono giudicare solo le emozioni in gara, potevamo fare una strategia diversa e ne abbiamo parlato ma non c’è un clima diverso. Non posso dire che questa è la stagione più dura della mia carriera, il campionato è appena iniziato”.

Il quattro volte iridato prosegue: “Sto cercando di fare il mio lavoro, al momento il mare è piuttosto agitato ma io devo adattarmi a questa situazione, mantenendo la concentrazione e facendo il meglio che posso. Non ho avuto un weekend normale a Silverstone, non ho avuto buone sensazioni e non ho tirato fuori il potenziale come ha fatto Leclerc. Non posso fare altro che lavorare per tirare fuori il massimo dalla macchina. Al momento penso di ricevere lo stesso trattamento di Leclerc, altrimenti risponderei in maniera diversa“. Vettel correrà con un nuovo telaio in questo fine settimana: “Solo il tempo potrà dire se sarà migliore. Ho avuto delle sensazioni e devo fidarmi di me stesso. L’abbiamo cambiato perché c’era un guasto, c’era una crepa dopo Silverstone. Non mi aspetto miracoli ma spero di avere un weekend più liscio“.

Sulla cancellazione della mappatura più aggressiva in qualifica a partire dal GP del Belgio: “La cosa non ci condizionerebbe in questa stagione, aspettiamo e vediamo cosa accadrà. Dipende sempre da cosa si riesce a fare: se sviluppi il motore per correre con più potenza allora non è una buona notizia ma a noi non influenzerà. Potrebbe influenzare i nostri rivali“.

