Il monegasco e Vettel hanno parlato prima della Gran Premio di Spagna: "A fare la differenza saranno i dettagli", le parole di Seb. Il pilota della Red Bull non si illude: "Non racconterò favole".

Charles Leclerc ha parlato al sito ufficiale della Ferrari in vista del Gran Premio di Spagna sul circuito di Montmelò: "La pista di Barcellona è un grande classico. Ogni anno ci percorriamo tantissimi chilometri durante i test e quindi possiamo dire che non ha segreti. In questa stagione, tuttavia, ci troviamo a girare su questa pista in piena estate e sarà interessante vedere come si comporterà la nostra vettura con molto caldo. Come già nelle due corse di Silverstone credo che sarà fondamentale gestire al meglio le gomme, aspetto sul quale ho svolto molto lavoro che in Inghilterra ha dato i suoi frutti. Sarà importante non sbagliare nulla in qualifica e poi cercare di massimizzare la performance della vettura in configurazione gara".

Le parole di Vettel e Verstappen

Curioso anche Sebastian Vettel, in cerca di riscatto dopo un inizio di stagione complicato: "Quando si arriva a Barcellona sai già che sarà una gara nella quale a fare la differenza saranno i dettagli. Tanto le squadre che i piloti conoscono benissimo questo tracciato ed è per questo che fin dalle prove libere del venerdì si comincerà a lavorare su regolazioni minime. Questo circuito è piuttosto diverso da quello di Silverstone e sono curioso di capire quali sensazioni mi trasmetterà la macchina. Ci aspettiamo temperature molto elevate e sarà dunque importante trovare un assetto che ci permetta di avere una buona velocità senza che l'usura delle gomme sia eccessiva".

In giornata ha parlato anche Max Verstappen in un'intervista la quotidiano spagnolo Marca: "È realistico dire che lottare per il campionato sarà molto difficile. Forse puoi lottare per la vittoria, ma pensando a tutta la stagione è difficile, nei motori si possono cambiare pochissime cose. Non racconterò favole, sono onesto e chiaro. L'unica via da seguire è continuare a lavorare per essere migliori di loro e ridurre la differenza".

