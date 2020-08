Dal nostro partner OAsport.it

All’autodromo di Montmelò, nei pressi di Barcellona, si è appena conclusa la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2020. Durante i 60 minuti odierni le squadre hanno affinato gli assetti in vista delle qualifiche che prenderanno il via alle ore 15.00.

Esattamente come ieri, le Mercedes hanno sbaragliato il campo, dominando la scena in lungo e in largo. Miglior tempo della sessione per Lewis Hamilton, che ha fermato i cronometri sull’1’17”222, precedendo di 151 millesimi il compagno di squadra Valtteri Bottas. Ancora una volta la terza posizione è stata occupata da Max Verstappen, il quale si è attestato a mezzo secondo dal britannico. Proseguono, invece, le difficoltà dell’altra Red Bull di Alexander Albon, il quale non è andato oltre la nona posizione, a sei decimi dal compagno di squadra.

La sorpresa della sessione odierna è rappresentata dal padrone di casa Carlos Sainz, che con la sua McLaren ha realizzato il quarto tempo, seppur a 824 millesimi da Hamilton. Alle spalle dello spagnolo si è attestato il rientrante Sergio Perez, mentre Charles Leclerc è stato, come d’abitudine, il miglior ferrarista. Il monegasco ha concluso sesto, pagando quasi un secondo da Hamilton, confermando per la terza sessione consecutiva di accusare sempre il medesimo ritardo dal britannico. In calando, invece, le prestazioni di Sebastian Vettel, che turno dopo turno ha visto aumentare il proprio distacco dal com. Il tedesco si è attestato in dodicesima posizione, a quasi cinque decimi dal ventiduenne del Principato.

È rientrato relativamente nei ranghi Romain Grosjean dopo gli exploit di ieri. Il francese ha realizzato il tredicesimo crono, facendo comunque nettamente meglio di Kevin Magnussen, il quale peraltro nel finale di sessione si è reso protagonista di un’incomprensione con Esteban Ocon. Il danese stava procedendo lentamente e si è spostato per lasciare strada al transalpino della Renault, che però aveva già iniziato la manovra di sorpasso. Ocon, trovandosi la strada sbarrata, è quindi andato a sbattere violentemente contro il muro dopo la curva tre, causando l’esposizione della bandiera rossa e la fine anticipata del turno.

GP SPAGNA 2020 – RISULTATI FP 3

1 L. Hamilton Mercedes 1’17″222 2 V. Bottas Mercedes 1’17″373 3 M. Verstappen Red Bull 1’17″737 4 C. Sainz McLaren 1’18″046 5 S. Perez Racing Point 1’18″096 6 C. Leclerc Ferrari 1’18″193 7 P. Gasly AlphaTauri 1’18″211 8 L. Stroll Racing Point 1’18″309 9 A. Albon Red Bull 1’18″371 10 D. Ricciardo Renault 1’18″384 11 E. Ocon Renault 1’18″602 12 S. Vettel Ferrari 1’18″707 13 R. Grosjean Haas 1’18″710 14 K. Raikkonen Alfa Romeo 1’18″721 15 L. Norris McLaren 1’18″803 16 D. Kvyat AlphaTauri 1’18″852 17 K. Magnussen Haas 1’18″940 18 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1’19″175 19 G. Russell Williams 1’19″297 20 N. Latifi Williams 1’19″764

