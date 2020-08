I voti alla sesta prova stagionale sul tracciato catalano di Barcellona-Montmeló. Hamilton sul velluto, Verstappen oltre i limiti, Bottas stritolato. Sainz sente l'aria di casa, un ottimo Vettel porta qualche punto ad una Ferrari che sbatte il muso contro un'amara realtà.

Lewis Hamilton (Mercedes) 1° classificato: voto 7 - Va sul velluto, d'accordo; ma c'era chi lo aspettava al varco dopo le difficoltà sulle gomme viste a Silverstone. E Lewis, dopo la solita ed ennesima pole position, ha gestito al meglio la prima fase di gara, strappando negli ultimi giri dello stint e mandando paradossalmente in crisi le gomme della Red Bull di Verstappen. Senza avversari, potrebbe correre un week end sì e uno no e vincere il Mondiale.

Lewis Hamilton Credit Foto Getty Images

GP Spagna Vettel: "Prima mi hanno detto di spingere, poi il contrario. Il mio parere non conta più in Ferrari" DA UN' ORA

Max Verstappen (Red Bull-Honda) 2° classificato: voto 8 - Al contrario di Silverstone è la sua Red Bull ad affaticare le gomme più della Mercedes, neutralizzandogli la strategia attendista. Chiude comunque con una freccia nera alle spalle. Talmente determinante da non lasciar capire l'effettivo valore della Red Bull.

Valtteri Bottas (Mercedes) 3° classificato: voto 4 - Manca la pole nell'ultimo settore dell'ultimo tentativo in Q3, quando era in vantaggio, e farcisce con una partenza difficoltosa che gli costa la posizione. Verstappen è di un'altra categoria, ma non chiudere almeno secondo al volante della Mercedes è penalmente perseguibile. Il rinnovo di contratto sembra averlo plasmato ulteriormente nel ruolo di maggiordomo. Altro che boscaiolo.

Carlos Sainz (McLaren-Renault) 6° classificato: voto 7,5 - Strapazza il celebratissimo Norris in prova e in gara, e raccoglie punti pesanti per la McLaren togliendosi anche lo sfizio di passare nel finale la sua prossima macchina. Sempre solido e affidabile, ma in certe giornate tira fuori qualcosa in più. Aria di casa.

Sebastian Vettel (Ferrari) 7° classificato: voto 7,5 - Questa volta è stato bravo, sfruttando al meglio una delle sue migliori abilità, quella di gestire le gomme. E di farsi la strategia da sé. Non inganni la mancata qualificazione in Q3: era ad un decimo e mezzo dal ben più in palla Leclerc, partito comunque solo due posizioni avanti a lui. Nel momento più difficile e crepuscolare del suo rapporto con la Ferrari, una gara solida che salva la baracca rossa con una manciatina di punti importanti per il campionato Costruttori.

Sebastian Vettel Credit Foto Getty Images

Esteban Ocon (Renault) 13° classificato: voto 5 - Una paio di sorpassi apprezzabili nel primo stint di gara, ma un piazzamento finale che rappresenta l'ultima piazza prima del gruppetto Alfa-Haas-Williams, dopo la disastrosa qualifica di sabato. Regolarmente battuto da Ricciardo, rischia di dare ragione a Toto Wolff che lo ha scaricato dal programma Mercedes in favore di George Russell.

Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Sauber) 14° classificato: voto 7 - Dopo un inizio di stagione in salita il vecchio leone tira fuori la zampata e chiude primo del gruppetto degli ultimi, con gara da consumato campione che a tratti ritrova l'ispirazione. Anche lui perfetto nella gestione delle gomme, oltre che nel ritmo gara. E finalmente meglio di Giovinazzi.

Team Ferrari: voto 4,5 - Confermata la gentilezza della SF1000 sulle gomme, considerata la strategia 'suggerita' da Vettel e la sosta singola che sarebbe stata appannaggio anche di Leclerc. Il bilancio positivo finisce qui, però, perché Montmeló è la pista che più di tutte restituisce una fotografia reale delle forze in campo, e in condizioni 'normali' questa Ferrari è inferiore a Racing Point e forse McLaren, e se la gioca con Alpha Tauri e Renault. Il guasto alla macchina di Leclerc allunga ulteriori ombre sulla stagione. Si vocifera di una versione B a Spa o a Monza. Ad oggi il terzo posto nel Costruttori sarebbe oro puro.

Play Icon WATCH Bentornato Alonso! Dai primi successi fino alla Dakar e 24h di LeMans, passando per il Rosso Ferrari 00:02:08

GP Spagna Leclerc, analisi pesantissima: "Non è andato bene niente. I problemi sono quelli di sempre" DA 2 ORE