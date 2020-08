Mercedes' British driver Lewis Hamilton steers his car during the second practice session at the Circuit de Catalunya in Montmelo near Barcelona on August 14, 2020 ahead of the Spanish F1 Grand Prix.

Altra prima fila della Mercedes che in Spagna continua a dominare. Lewis Hamilton batte Valtteri Bottas di soli 59 millesimi e domani sarà davanti a tutti. E' la pole numero 100 della Mercedes nell'era ibrida su 127 qualifiche. Dominio stratosferico. Terzo Verstappen, poi la Racing Point. Ferrari male: Leclerc nono, Vettel ancora fuori dal Q3 e 11mo domani in griglia.

Lewis Hamilton si conferma davanti a tutti nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna, sesto atto di questo mondiale 2020 di Formula 1. Su una astronave incredibile quale è la Mercedes, l'inglese batte il compagno di squadra di un nulla per l'ennesima prima fila marcata Mercedes.

Un dato su tutti: sono 100 pole position della Mercedes nell'era ibrida su 127 qualifiche. Numeri pazzeschi, sintomo di un dominio stellare tutt'altro che vicino alla sua fine. Le vetture di Stoccarda sono troppo superiori alla concorrenza in qualifica, vedremo se quando verrà tolto il "bottone magico" dalla volta prossima le cose possano cambiare.

Hamilton batte ancora Bottas. Stavolta Valtteri prova a mettere pressione al più celebre compagno, ma il finlandese si ferma a 59 millesimi. Ora è da vedere cosa succederà domani: Bottas da secondo potrà prendere la scia in partenza di Hamilton per poi cercare di superarlo in curva 1, ma ne avrà per attaccarlo? Domani lo scopriremo.

Primo degli umani, come sempre, Verstappen. Bravissimo l'olandese a chiudere terzo davanti alle agguerritissime Racing Point, con Perez tornato dopo la quarantena e subito quarto davanti a Stroll. Sesto Albon, distante però 7 decimi da Max.

Capitolo Ferrari. Qualifica negativa per la rossa: Leclerc fatica ed è solo nono in griglia, dietro anche alle McLaren di Sainz e Norris. Per Vettel ancora peggio, solo 11mo e fuori dal Q3, anche se per pochi millesimi. Unico vantaggio per il tedesco domani poter scegliere con che gomma partire, ma l'impressione è che il tedesco sia totalmente fuori forma, in grande crisi per lo più di testa. Difficile fare previsioni per domani: Charlese con un po' di fortuna può finire davanti alle Racing Point, il podio è troppo lontano. Per Seb si spera in una prestazione d'orgoglio. Comunque Ferrari più lenta dello scorso anno di 8 decimi. Solo motore? L'impressione che anche il telaio sia da metà classifica.

Griglia di partenza

POSIZIONE PILOTA SCUDERIA DISTACCO 1 Lewis Hamilton Mercedes - 2 Valtteri Bottas Mercedes +0.059 3 Max Verstappen Red Bull +0.708 4 Sergio Perez Racing Point +0.898 5 Lance Stroll Racing Point +1.005 6 Alexander Albon Red Bull +1.445 7 Carlos Sainz McLaren +1.460 8 Lando Norris McLaren +1.500 9 Charles Leclerc Ferrari +1.503 10 Pierre Gasly Alphatauri +1.552

I 5 momenti della qualifica

- Hamilton miglior tempo davanti a un sorprendente Perez. Terzo Verstappen, poi Bottas, Leclerc e Stroll. Vettel decimo. Qualifica comunque combattuta: Raikkonen 15mo a soli sei decimi dal secondo.

- Dietro è bagarre. Alla fine gli esclusi sono: Magnussen, Grosjean, Russel, Latifi e Giovinazzi.

- Q2 con una sorpresa: nessuno prova a qualificarsi con le rosse. Coi distacchi così risicati Mercedes e Red Bull non se la sentono di andare con gomma gialla. Hamilton subito in testa davanti a Bottas, Verstappen, Sainz e Leclerc. Vettel 11mo.

- Nel secondo tentativo tutti si migliorano, anche Vettel, ma purtroppo non basta e il tedesco è fuori dal Q3 per 2 millesimi. Miglior tempo di Hamilton davanti a Bottas e Verstappen. Bene Gasly quinto, ottimo Stroll quarto, sesto Sainz, poi Perez, Leclerc, Albon e Norris decimo.

- Primo tentativo nel Q3 con Hamilton che comanda sempre su Bottas ma di un nulla. Bene Verstappen terzo, ottima Racing Point davanti a Norris e alla Ferrari di Leclerc. Nell'ultimo tentativo nessuno si migliora tra i primi, mentre Leclerc cala ed è solo nono in griglia.

Tabellino

CLASSIFICA: Hamilton, Bottas, Verstappen, Perez, Stroll, Albon, Sainz, Norris, Leclerc, Gasly.

Fuori nel Q2: Vettel, Kvyat, Ricciardo, Raikkonen, Ocon.

Fuori nel Q1: Magnussen, Grosjean, Russel, Latifi e Giovinazzi.

La dichiarazione

Max VERSTAPPEN: "E' il massimo che possiamo fare al momento in qualifica. Per tutto il weekend siamo stati abbastanza competitivi. In gara possiamo stare più vicini alla Mercedes, in gap è inferiore. Sono contento delle sensazioni che ho in macchina, faremo il possibile per avvicinarsi e rendere difficile la vita a loro".

La statistica chiave

Prima qualifica in Q2 stagionale per Kimi Raikkonen. Vettel eliminato per 3 volte di fila dal Q3, cosa mai successa in carriera.

Il momento social

Il migliore

Lewis HAMILTON: Stavolta Bottas prova a dargli fastidio, ma comunque l'inglese non molla di un centimetro e batte ancora il compagno di squadra di soli 59 millesimi, tanto basta per partire davanti a tutti domani.

Il peggiore

HAAS: Venerdi sorprendente, con Grosjean addirittura sesto. Poi però al sabato torna tutto un po' alla normalità con le due vetture fuori dal Q2. Motore Ferrari che spinge poco e lascia sia le Haas che le Alfa Romeo in grande difficoltà.

