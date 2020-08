Leclerc: "Siamo peggiorati, dobbiamo capire perché", Vettel: "Non avevo fiducia nella macchina"

Dal nostro partner OAsport.it

Charles Leclerc è indubbiamente uno dei delusi della sessione di qualifica odierna. Il monegasco ha realizzato solamente il nono tempo e quindi domani scatterà dalla quinta fila. Come se non bastasse, dovrà partire con gomme morbide, mentre verosimilmente tutti i piloti opteranno per mescola media o dura, guadagnando quindi un vantaggio strategico. Ecco le dichiarazioni rilasciate dal monegasco ai microfoni di Sky Sport F1.

Non sono contento, però oggi avevamo iniziato bene le qualifiche. Però più passavano i minuti, più perdevamo di performance, in particolare all’anteriore. Dunque si è peggiorato durante la sessione. C’è poco da fare, dobbiamo analizzare quello che è successo e capire perché si è verificato.

La Ferrari ha sofferto soprattutto nel primo settore, come mai? “Semplicemente abbiamo visto che il set-up migliore per noi sul giro completo era quello che ottimizzava le performance nel secondo e nel terzo settore, quindi il primo è rimasto un po’ penalizzato”.

Quali sono le aspettative per domani? “Dico sempre che è difficile, ma nella mia testa resto ottimista. Vedremo se ci sarà ragione di esserlo anche per domani. Sicuramente non sarà facile, soprattutto perché dall’undicesima posizione in poi tutti partiranno con gomme dure o medie. Sulla carta quella è la strategia migliore, quindi dovrò lottare sin dall’inizio”

Demotivato Sebastian Vettel, dopo l'ennesima prestazione non brillante della sua monoposto:

Non avevo fiducia nella macchina. Credo che sia andato piuttosto male il percorso verso la qualifica, ho fatto fatica a trovare un buon feeling con la macchina. Ho incominciato in modo un po’ più conservativo, poi quando ho incominciato a spingere mi sono imbattuto nei soliti problemi: è stata una sessione complicata, con tempi molto ravvicinati e sono stato un po’ sfortunato a rimanere fuori. Vediamo se ci aiuterà domani, potrò scegliere la gomma anche se non è un grande vantaggio. Non siamo abbastanza veloci, non lo siamo al momento e non abbiamo fiducia per tirare fuori il potenziale della macchina

