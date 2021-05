Charles Leclerc ha archiviato una giornata di venerdì indiscutibilmente positiva. Il monegasco ha concluso in quinta posizione la prima sessione di prove libere, issandosi addirittura al terzo posto nel turno del pomeriggio. Il dato clamoroso è rappresentato dal fatto che il ventitreenne del Principato è stato il migliore in assoluto nel T3, dove negli ultimi anni la Ferrari ha storicamente sofferto. Quali sono le sensazioni di Leclerc dopo le due ore di prove odierne? Ecco quanto dichiarato ai microfoni di Sky Sport F1.

“È stata un’ottima giornata, molto pulita. Ho cambiato un po’ il mio approccio rispetto a Portimao, cercando di andare passo dopo passo e sto guidando molto meglio. Ho sensazioni migliori anche con la vettura.”

Una sintesi perfetta, ma oggi è solo venerdì e in Portogallo le cose non sono andate benissimo. Qui a Barcellona la situazione potrebbe essere diversa: “Speriamo di continuare a costruire su questa solida prima giornata in vista di domani, perché la qualifica sarà fondamentale su questa pista”.

Le Red Bull sembrano essersi nascoste e la McLaren è solita crescere di colpi al sabato. La Ferrari ha ancora spazio per migliorare? “Credo di sì. Sappiamo dove lavorare per crescere ulteriormente, ci sono un paio di aspetti su cui ci stiamo focalizzando. Dobbiamo capire se riusciremo a farcela perché ci resta la FP3 e dovremo essere bravi a sfruttarla”.

La versione di Sainz

“È stata una giornata incoraggiante per noi. Dalle FP1 abbiamo visto che la pista aveva molto grip e questo ci ha aiutato a trovare un po’ meglio il bilanciamento e a controllare meglio il posteriore. Sia io che Charles siamo piuttosto contenti“, ha dichiarato il beniamino locale ai microfoni di Sky Sport dopo l’attività in pista odierna a Barcellona.

“Nelle FP2 da parte mia abbiamo un po’ perso il bilanciamento e ho faticato un po’, mentre Charles ha fatto addirittura il record nel T3 e questo è molto incoraggiante – prosegue il 26enne nativo di Madrid – Dobbiamo continuare a lavorare e a rosicchiare del tempo sul giro rispetto agli altri. Speriamo di fare una bella qualifica“.

