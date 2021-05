Montmelò si è conclusa la prima giornata del Gran Premio di Spagna. Dopo la sessione mattutina di prove libere, i piloti sono tornati in pista anche nel pomeriggio per testare la pista nello stesso orario in cui si disputeranno le qualifiche di domani e la gara di domenica. Tutti hanno cominciato lavorando con mescola media , Valtteri Bottas e Lewis Hamilton hanno rifilato circa 4 decimi a Max Verstappen, stesso distacco visto in mattinata con le hard. All’autodromo disi è conclusa la prima giornata del. Dopo la sessione mattutina di, i piloti sono tornati in pista anche nel pomeriggio per testare la pista nello stesso orario in cui si disputeranno le qualifiche di domani e la gara di domenica. Tutti hanno cominciato lavorando con e le Mercedes hanno fatto il vuoto , Valtteri Bottas e Lewis Hamilton hanno rifilato circaa Max Verstappen, stesso distacco visto in mattinata con le hard.

Quando si passa alla simulazione di qualifica con le morbide i valori però cambiano. D’accordo, le Mercedes sono sempre davanti a tutti, ma non hanno grande margine. Charles Leclerc issa la sua Ferrari addirittura al 3° posto, a soli 165 millesimi dal Re Nero! Fa più fatica Carlos Sainz, il quale paga mezzo secondo al trentaseienne britannico e non va oltre l’ottava piazza. Tra le due Rosse si inseriscono le due Alpine, rivitalizzate rispetto alla mattinata (ma si era capito come avessero lavorato in maniera anomala rispetto agli altri) e le due Alpha Tauri, che quindi fanno meglio della Casa madre.

Sì, perché la Red Bullsi nasconde, o almeno da’ l’impressione di farlo. Max Verstappen abortisce l’unico giro buono con le soft e poi lavora con gomma usata, così come Sergio Perez. L’olandese e il messicano restano così nono e decimo nella classifica dei tempi. Le Aston Martin retrocedono a centro classifica dopo l’ottima mattinata, ma le “Mercedes verdi” nel pomeriggio hanno lavorato principalmente in ottica gara, senza davvero cercare il tempo.

Disperse a centro gruppo le McLaren, ma ormai abbiamo capito che si tratta della normalità per il team di Woking, che mostra il suo vero potenziale solo a partire dalla giornata di sabato. Sessione tutto sommato positiva per l’Alfa Romeo, che appare avere un importante margine su Williams e Haas. Domani l’ambizione sarà quella di portare entrambe le monoposto in Q2, anche se non sarà semplicissimo.

GP SPAGNA 2021 – CLASSIFICA FP2

1 Lewis Hamilton Mercedes 1:18.170 6

2 Valtteri Bottas Mercedes +0.139 6

3 Charles Leclerc Ferrari +0.165 6

4 Esteban Ocon Alpine +0.296 3

5 Fernando Alonso Alpine +0.348 3

6 Pierre Gasly AlphaTauri +0.423 4

7 Yuki Tsunoda AlphaTauri +0.449 5

8 Carlos Sainz Ferrari +0.504 6

9 Max Verstappen Red Bull Racing +0.615 5

10 Sergio Perez Red Bull Racing +0.748 4

11 Sebastian Vettel Aston Martin +0.777 3

12 Lando Norris McLaren +0.922 5

13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing +0.952 5

14 Lance Stroll Aston Martin +0.964 4

15 Daniel Ricciardo McLaren +1.025 5

16 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing +1.043 6

17 George Russell Williams +1.787 5

18 Nicholas Latifi Williams +1.876 4

19 Mick Schumacher Haas F1 Team +2.156 4

20 Nikita Mazepin Haas F1 Team +2.583 4

