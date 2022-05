Charles Leclerc oggi ha vissuto una “doccia gelata” senza mezzi termini. Sul tracciato del Montmelò il pilota della Ferrari stava mettendo in scena una gara (ed un weekend) a livelli cattedratici, ma Nonostante i 37°C ambientali che hanno contraddistinto il Gran Premio di Spagna , sesto appuntamento del Mondiale di F1 2022,. Sul tracciato del Montmelò il pilota della Ferrari stava mettendo in scena una gara (ed un weekend) a livelli cattedratici, ma tutto è svanito in un secondo , e non certo per colpa sua.

Perfetto al via, solidissimo nel primo stint con la gomma soft (protratto anche più a lungo dei rivali) tanto che sembrava lanciato verso una vittoria assolutamente meritata, con una F1-75 che lo stava portando ad un margine di oltre 12 secondi sugli inseguitori in maniera inesorabile. Quindi, dopo un pit-stop rapidissimo (da 2.2 secondi) ed un avvio di stint con la gomma media senza forzare per non rovinare lo pneumatico, è arrivato il ritiro. Il motore della Ferrari numero 16 si è ammutolito e Charles Leclerc non ha potuto fare altro che portare la sua vettura ai box, lasciando campo libero ai rivali.

Ad

GP Spagna Leclerc out, Verstappen gode: vittoria e leadership nel mondiale. Sainz 4° UN' ORA FA

Leclerc: "Stava andando tutto alla perfezione, poi..."

Un colpo durissimo al morale ed alla classifica generale, che il nativo di Montecarlo racconta in questo modo ai microfoni di Sky Sport: “Il team ha svolto un lavoro straordinario sul fronte dell’affidabilità fino a questo momento. Il ritiro fa ovviamente male soprattutto perché è avvenuto quando ero primo e stavo gestendo tutto senza problemi. Peccato, ma il campionato è lungo”.

Charles Leclerc amareggiato mentre saluta i meccanici al box dopo il primo ritiro della stagione Credit Foto Twitter

Il monegasco prosegue nel suo bilancio e prova a guardare ancora il bicchiere mezzo pieno: “Quando succede una cosa simile bisogna essere razionali e guardare gli aspetti positivi di questo weekend, che non sono pochi. Dalla qualifica, al passo gara, al feeling con le gomme che era davvero buono. Nelle ultime 2-3 uscite non avevo sentito una fiducia simile, per cui questo miglioramento mi fa essere fiducioso in vista delle prossime gare. Certo, fa male, ma bisogna guardare avanti”.

Leclerc: "Mondiale piloti? Con Red Bull sarà battaglia dura. Dobbiamo..."

GP Spagna Leclerc shock: domina per 27 giri poi è costretto al ritiro! 2 ORE FA