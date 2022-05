Una Ferrari convincente sul giro secco, ma molto meno sul passo gara nella seconda sessione di prove libere del Gp di Spagna. Charles Leclerc ha fissato il miglior tempo in 1.19.670, precedendo di un decimo la Mercedes di George Russell. Davvero sorprendenti le frecce d'argento apparse rinvigorite dagli aggiornamenti portati in questo weekend spagnolo. Terzo tempo per Lewis Hamilton, davanti all'altra Ferrari di Carlos Sainz, 3 decimi più lento del compagno. Solo quinto Max Verstappen al volante di una Red Bull decisamente competitiva sul long run.

Hamilton competitivo nelle FP2 del Gp di Spagna - F1 Credit Foto Getty Images

Ad

Discorso molto diverso nella simulazione di passo gara provata negli ultimi minuti di sessione. La Ferrari è sembrata in grossa difficoltà di fronte al degrado delle gomme, sia medie che soft. La Red Bull ha impressionato per costanza con entrambi i piloti, ma la novità di giornata è stata proprio la Mercedes competittiva anche sul passo. Un'avversaria in più per il team di Maranello che dovrà sistemare le cose in vista della gara di domenica. Buoni segnali sul long run anche da Aston Martin, mentre va segnalato il sesto tempo di Fernando Alonso ad appena mezzo secondo dalla vetta.

GP Spagna FP1: Leclerc davanti a Sainz! Doppietta Ferrari, 3° Verstappen 3 ORE FA

La classifica

Sainz: "Felice del rinnovo con Ferrari, ora l'obiettivo è fare meglio"

GP Spagna Alonso a Hamilton: "Benvenuto nel mio mondo, se la macchina non va" IERI A 14:55