Dopo una "piccola" gita fuori dall'Europa a Miami, la Formula 1 torna nel Vecchio Continente per una grande classica: il Gran Premio di Spagna al Montmelò. Sesto atto del mondiale, al momento guidato sempre da Charles Leclerc . Dopo uno stratosferico inizio di stagione, il monegasco e la Rossa sembrano in calo, o forse è la Red Bull che ha cambiato marcia dopo i problemi delle prime gare.

Il pacchetto auto-Verstappen sembra il più performante al momento , lo dimostra il fatto che tutte le volte che l'olandese è arrivato al traguardo quest'anno ha vinto. Un mostro di costanza e di velocità Max, la Ferrari deve cercare di invertire la rotta e le curve veloci del circuito catalano possono sicuramente esserle d'aiuto. Orari abbastanza classici per il weekend, diretta anche in chiaro su TV8.

Programma GP di Spagna

Venerdì 20 maggio

Prove Libere 1: ora 14:00 - 15:00

Prove Libere 2: ora 17:00 - 18:00

Sabato 21 maggio

Prove Libere 3: ora 13:00 - 14:00

Qualifiche: ora 16:00 - 17:00

Domenica 22 maggio

Gara: ore 15:00 - 17:00

GP di Spagna: la gara sarà in diretta su Sky e TV8

L'intero weekend del GP di Spagna sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport 1 (canale 201 della piattaforma satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky Sport F1, canale 207. La gara sarà visibile in diretta in chiaro su TV8 alle ore 15.00.

GP di Spagna in Live-Streaming

Il GP di Spagna sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. Eurosport vi fornirà invece la diretta scritta minuto per minuto delle qualifiche e della gara.

GP di Spagna: informazioni

Data, orario e luogo: domenica 22 maggio ore 15:00 (italiane), Circuito di Montmeló (Barcelona-Catalunya)

