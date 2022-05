Prima sessione di prove libere del GP di Spagna, sesto round del Mondiale 2022 di F1, che va in archivio. Sul tracciato del Montmeló tanto interesse nel notare monoposto rinnovate per risolvere le proprie criticità legate in particolare al pompaggio aerodinamico, oltre che a girare con un corpo vettura più “alleggerito” (prossime ai 798 kg previsti dal regolamento come peso minimo).

La Ferrari ha risposto presente montando per questo weekend fondo e ala posteriore rinnovati e, soprattutto con le gomme soft, ha messo in mostra una grande velocità. Un risultato frutto di una messa a punto più precisa, rispetto a quanto fatto nel primo run con gomme dure.

Per questo il monegasco Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo di 1:19.828 a precedere di 0.079 lo spagnolo Carlos Sainz e di 0.336 l’olandese Max Verstappen. Da sottolineare che l’alfiere della Red Bull sia stato eccellente con le hard e non abbia avuto modo di massimizzare la sua prestazione nel giro con le morbide a causa del traffico, potendo vantare l’intertempo migliore nel t-1 (22.289).

A seguire, nella top-10, troviamo il britannico della Mercedes George Russell, con una W13 dotata di nuove soluzioni aerodinamiche nel fondo e nelle ali. 762 millesimi il distacco dalla vetta per lui a precedere l’Alpine dello spagnolo Fernando Alonso (+0.940), il compagno di squadra Lewis Hamilton (+0.983), il britannico della McLaren Lando Norris (+1.451), il francese dell’AlphaTauri Pierre Gasly (+1.594) , l’australiano della McLaren Daniel Ricciardo (+1.909) e il giapponese dell’AlphaTauri Yuki Tsunoda (+1.986). Da notare una Aston Martin praticamente in versione B, con il canadese Lance Stroll 12° a 2.092 e il tedesco Sebastian Vettel 16° a 2.336.

Giusto sottolineare la presenza di Juri Vips con Red Bull 20° a 5.657, al posto del messicano Sergio Perez, che si è concentrato su un lavoro aerodinamico. Terzo pilota anche per l’Alfa Romeo, con il polacco Robert Kubica 13° a 2.147 al posto del cinese Guanyu Zhou, e per la Williams, con l’olandese Nyck De Vries 18° a 3.092 al posto di Alexander Albon. Appuntamento alle 17.00 per la FP2.

CLASSIFICA FP1 GP SPAGNA 2022

1 Charles LECLERC Ferrari1:19.828 5

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.079 4

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.336 5

4 George RUSSELL Mercedes+0.762 6

5 Fernando ALONSO Alpine+0.940 4

6 Lewis HAMILTON Mercedes+0.983 6

7 Lando NORRIS McLaren+1.451 3

8 Pierre GASLY AlphaTauri+1.594 3

9 Daniel RICCIARDO McLaren+1.909 4

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.986 4





