Tempo di bilanci dopo la prima giornata di prove libere del GP di Spagna, sesto round del Mondiale 2022 di F1. Sul circuito di Barcellona (Spagna), sono arrivati primi crono e la risposta per la Ferrari è stata tra luci e ombre. Sì, perché la Rossa con il nuovo pacchetto aerodinamico introdotto in Catalogna ha fatto vedere maggior efficienza sul giro secco, ma sul passo gara ha messo in mostra delle deficienza nella FP2 dovute all’eccessivo degrado degli pneumatici.

Un aspetto, quest’ultimo, che ha fatto sorridere Red Bull che con l’olandese Max Verstappen ha convinto molto sulla durata, mentre sulla massimizzazione della prestazione qualcosa va rivisto. A questo proposito, il consulente del team di Milton Keynes, Helmut Marko, ha fatto una previsione.

Ad

Max Verstappen (Red Bull) - GP di Spagna 2022 Credit Foto Getty Images

GP Spagna Hamilton: "Siamo sulla buona strada, sono super felice" 4 ORE FA

L’austriaco, parlando con Motorsport-Magazin.com, ha fatto una sorta di previsione: “I nostri long run sono molto incoraggianti. Entrambe le vetture sembravano buone con le gomme medie e dure in termini i degrado. Direi che il nostro passo è il migliore di tutti, poi ci sono le Mercedes e la Ferrari“.

Marko, poi, non è troppo preoccupato dalle prestazioni sul giro secco della RB18: “Perdiamo qualcosina nel secondo settore, non è nulla di irreparabile. Basta fare una modifica al bilanciamento e sono certo che ce la faremo“, ha concluso il consulente Red Bull.

Leclerc, che guaio! Distrugge la Ferrari 312 all'Historic GP di Monaco

GP Spagna FP2: Leclerc davanti a tutti, Mercedes subito dietro. 4° Sainz 5 ORE FA