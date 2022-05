L'ottimo lavoro in casa Ferrari ha prodotto un avvio fulmineo con le vittorie nei GP del Bahrain, dell'Arabia Saudita e in Australia. A Imola e, successivamente, a Miami c'è stato un cambio di rotta con la Red Bull apparsa in netto recupero grazie soprattutto ad alcuni aggiornamenti sulla macchina come il nuovo fondo utilizzato a partire dalla gara italiana e, con il Gazzetta dello Sport, gli aggiornamenti maggiori dovrebbero riguardare il diffusore, le ali e soprattutto il fondo che potrebbe migliorare la prestazione del veicolo nettamente. Secondo alcuni rumors, le modifiche potrebbero valere 3-4 decimi al giro. con le vittorie nei GP del Bahrain, dell'Arabia Saudita e in Australia. Ae, successivamente, ac'è stato un cambio di rotta congrazie soprattutto ad alcuni aggiornamenti sulla macchina come il nuovo fondo utilizzato a partire dalla gara italiana e, con il GP di Spagna sullo sfondo, la Rossa cerca un pronto riscatto sfruttando la conoscenza del team sul circuito, essendo sede abituale dei test invernali. Come riporta lache potrebbe migliorare la prestazione del veicolo nettamente. Secondo alcuni, le modifiche potrebbero valere 3-4 decimi al giro.

Charles Leclerc potrebbe puntare alla vittoria in Spagna che sarebbe anche fonte di polemica e discussione la Rossa è stata accusata d'aver provato il fondo durante i test Pirelli dopo la gara di Imola, per raccogliere dati direttamente in pista. Parole che non sono piaciute a Mattia Binotto che ha spiegato come la situazione fosse assolutamente normale e regolare. Se così fosse vero,che sarebbe anche fonte di polemica e discussione in casa Red Bull visto che, negli ultimi giorni,, per raccogliere dati direttamente in pista. Parole che non sono piaciute a Mattia Binotto che ha spiegato come la situazione fosse assolutamente normale e regolare.

Gli aggiornamenti

Partita, dunque, l'operazione modifiche in casa Ferrari dove l'obiettivo rimane sempre lo stesso: consentire alla macchina di viaggiare il più possibile vicina all’asfalto per ottimizzare l’effetto suolo. In questo, la Red Bull è maestra ed è riuscita ad apportare aggiornamenti che hanno dato subito i risultati sperati. Al contrario, la Mercedes sta riscontrando numerose difficoltà in questo campo ed i tecnici hanno cercato anche di ridurre il porpoising, il saltellamento ad alta velocità sui rettilinei.

