Giungono novità dal paddock di Barcellona (Spagna), sede del sesto round del Mondiale 2022 di F1. Come riportato dalla collega di Sky Sport Mara Sangiorgio e confermato poi dal comunicato ufficiale della FIA, la Ferrari ha deciso di sostituite il telaio della monoposto dello spagnolo Carlos Sainz. E’ stata presa questa decisione dopo che si erano evidenziati dei valori anomali dalla telemetria legati all’impianto di alimentazione del motore.

Ad

Per prevenire un eventuale intervento laborioso in pista, la scuderia di Maranello ha preferito sfruttare il telaio di scorta che ogni team ha a propria disposizione. Un lavoro, però, che ha richiesto tempo ed energie ai tecnici ed è per questo che, in nottata, è stato infranto il coprifuoco per portare a termine la sostituzione. Non vi è alcuna penalità dal momento che la Federazione consente alle squadre di “rompere” due volte all’anno questo status. È chiaro che la Ferrari dovrà fare molta attenzione nella prosecuzione dell’annata.

GP Spagna LIVE! Qualifiche GP Spagna: Ferrari-Red Bull, chi va in pole a Montmelo? 2 ORE FA

Pertanto, al via delle prove libere, la Rossa di Sainz avrà questa novità. Stesso discorso per la McLaren e la Williams, costrette a violare i tempi del coprifuoco. Nel caso del team di Woking, si parla sempre di una sostituzione del telaio sulla macchina del britannico Lando Norris per aver rotto il fondo e incrinato lo chassis, come specificato da Motorsport.com.

Ferrari F1-75, il video della nuova monoposto di Leclerc e Sainz

GP Spagna Marko: “Mercedes meglio di Ferrari, Red Bull superiore nei long run” 15 ORE FA