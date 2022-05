. In una categoria in cui vige il tetto di spesa, i team devono assolutamente tener conto delle risorse e di come impiegarle. Stando ad alcune indiscrezioni che filtrano dal paddock,. Ecco che ogni scuderia sta applicando una sua strategia in merito. La Ferrari, fino a questo momento, non ha apportato alcuna modifica sostanziale alla F1-75, badando all’ottimizzazione del proprio pacchetto e raccogliendo due vittorie e diversi podi. Discorso diverso per Red Bull che, già dalla seconda tornata di test pre-season, ha costantemente introdotto delle novità più o meno importanti.