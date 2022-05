Charles Leclerc ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP di Spagna 2022, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul ha preceduto di 72 millesimi l’olandese Max Verstappen. Il monegasco, del GP di Spagna 2022, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Barcellona . Il pilota della Ferrari ha stampato 1:19.772 e. Il monegasco, leader del campionato , ha regolato di un soffio il Campione del Mondo, che si è invece distinto sul passo gara.

Ferrari migliorata nel passo gara

Nei long run la Ferrari sembra faticare, anche se si è avvicinata alla scuderia austriaca rispetto a quanto si era visto nella giornata di ieri. Le Mercedes si sono avvicinate parecchio: George Russell terzo a 0.148, Lewis Hamilton quarto a 0.230. Lo spagnolo , anche se si è avvicinata alla scuderia austriaca rispetto a quanto si era visto nella giornata di ieri. Le Mercedes si sono avvicinate parecchio: George Russell terzo a 0.148, Lewis Hamilton quarto a 0.230. Lo spagnolo Carlos Sainz è quinto con l’altra Ferrari a 0.357, appena davanti alla seconda Red Bull di Sergio Perez.

Di seguito la classifica della FP3 del GP di Spagna 2022, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul tracciato del Montmelò. Si tornerà in pista alle ore 16.00 per le qualifiche che assegneranno la pole position e definiranno la griglia di partenza per la gara di domani.

Classifica prove libere 3 GP Spagna

1. C. LECLERC (FERRARI) 1:19.772 2. M. VERSTAPPEN (RED BULL) +0.072 3. G. RUSSELL (MERCEDES) +0.148 4. L. HAMILTON (MERCEDES) +0.230 5. C. SAINZ (FERRARI) +0.357 6. S. PEREZ (RED BULL) +0.488 7. L. NORRIS (MCLAREN) +0.631 8. K. MAGNUSSEN (HAAS) +0.874 9. V. BOTTAS (ALFA ROMEO) +1.009 10. E. OCON (ALPINE) +1.110

