Motori roventi sul circuito di Montmelò per la gara del GP di Spagna. Il sole e caldo di Barcellona rappresentano un vero e proprio banco di prova per team e piloti nel sesto round del campionato di Formula 1 2022 e da sempre l’appuntamento in Catalogna è riconosciuto come primo turning point della stagione.

duello riservato tra Leclerc e Verstappen o qualcun altro da dietro si farà sotto per la vittoria? Carlos Sainz deve ancora mettere in pratica tutto il suo potenziale sulla Ferrari e può dimostrarlo per la prima volta sul tracciato di casa. Da valutare inoltre se le Mercedes hanno davvero trovato la strada giusta dopo una prima parte di stagione tribolata. La Ferrari ha conquistato la quarta pole position su sei con il leader del Mondiale Charles Leclerc, ma ha bisogno di concretizzare questo risultato in una vittoria, dopo che nei precedenti Gran Premi la Red Bull ha dimostrato di avere un passo superiore. Gli aggiornamenti sulla F1-75 paiono aver colmato quel divario che ha permesso a Verstappen di avvicinarsi prepotentemente in classifica piloti sul monegasco. Tuttavia, resta grande incertezza sulla tenuta delle gomme, ormai dimostratosi punto debole della monoposto di Maranello. Sarà un altroo qualcun altro da dietro si farà sotto per la vittoria?deve ancora mettere in pratica tutto il suo potenziale sulla Ferrari e può dimostrarlo per la prima volta sul tracciato di casa. Da valutare inoltre se lehanno davvero trovato la strada giusta dopo una prima parte di stagione tribolata.

La gara del GP di Spagna prende il via alle ore 15:00, di seguito tutti gli aggiornamenti in tempo reale con la DIRETTA SCRITTA di Eurosport.

La griglia di partenza del GP Spagna

1° C. LECLERC (FERRARI)

2° M. VERSTAPPEN (RED BULL)

3° C. SAINZ (FERRARI)

4° G. RUSSELL (MERCEDES)

5° S. PEREZ (RED BULL)

6° L. HAMILTON (MERCEDES)

7° V. BOTTAS (ALFA ROMEO)

8° K. MAGNUSSEN (HAAS)

9° D. RICCIARDO (MCLAREN)

10° M. SCHUMACHER (HAAS)

11° L. NORRIS (MCLAREN)

12° E. OCON (ALPINE)

13° Y. TSUNODA (ALPHA TAURI)

14° P. GASLY (ALPHA TAURI)

15° G. ZHOU (ALFA ROMEO)

16° S. VETTEL (ASTON MARTIN)

17° F. ALONSO (ALPINE)

18° L. STROLL (ASTON MARTIN)

19° ALBON (WILLIAMS)

20° LATIFI (WILLIAMS)

