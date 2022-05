La Formula 1 torna in Europa, più precisamente a Montmelò, per il GP di Spagna, sesto round di un Mondiale 2022 sempre più caratterizzato dalla rivalità tra Leclerc e Verstappen. Banco di prova per la Ferrari, che in Catalogna porta il primo sostanziale pacchetto di aggiornamenti sulla F1-75 , con l’obiettivo di colmare immediatamente il gap da una Red Bull dimostratasi più veloce negli ultimi due appuntamenti.