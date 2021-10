Max Verstappen piazza il primo colpo. L’olandese, infatti, centra una clamorosa pole position del Gran Premio degli Stati Uniti, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, e mette il primo mattoncino importante in vista della gara di domani. Sul tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas, di Austin (Texas) il leader della classifica generale ha stampato un sensazionale 1:32.910, rifilando 209 millesimi al grande favorito di oggi, il suo rivale numero uno: Lewis Hamilton.

“Davvero un weekend ed una qualifica entusiasmanti, per ora – conferma il classe 1997 nel corso delle interviste di rito dopo la Q3, oggi condotte dalla pilota statunitense Danica Patrick – E’ stato veramente bellissimo guidare oggi in questo tracciato con tutto questo pubblico. Anche il tentativo nella Q2 con le gomme medie è stato interessante. Nella Q3 ho chiuso un primo tentativo non eccezionale e sapevo che potevo fare meglio. Nel secondo giro lanciato ho dato tutto, ma nel T3 ho dovuto combattere con qualche goccia di pioggia. Non sapevo se il mio crono fosse sufficiente per la pole position, ma ci sono riuscito. Io sono davanti, Sergio Perez è terzo, direi un ottimo risultato per tutta la squadra”.

Sarà una prima fila da cuori forti domani alle ore 21.00 italiane, con una curva 1 che potrebbe vedere nuovamente i due grandi rivali ruota a ruota. Si annuncia un Gran Premio degli Stati Uniti assolutamente da non perdere, che potrebbe scrivere una pagina di capitale importanza per la corsa verso il titolo.

GP Stati Uniti Verstappen pole al fotofinish su Hamilton (2°). Leclerc in 2ª fila 10 ORE FA

Il commento dell’oranje sulla griglia di partenza di domani, nella quale vedrà al suo fianco la Freccia Nera numero 44. “Che dire? Penso che sia quello che vuole la gente – sorride – Ad ogni modo sarà fondamentale realizzare una bella partenza e, dopodiché, fare del nostro meglio per ottenere il massimo risultato possibile per me e per il team”.

Hamilton

“Non sono state qualifiche semplici per noi, abbiamo perso terreno dopo la FP1. Sono contento del mio giro, ho dato tutto quello che avevo per cercare di partire il più avanti possibile. La mia mentalità quale sarà? Voglio vincere e già dalla curva-1 capiremo cosa fare“

Leclerc

“Sono molto contento di quanto abbiamo fatto oggi. Nel mio ultimo giro ho commesso un piccolo errore in curva-1, ma va bene così. Era il massimo che potevamo fare e domani proveremo a sfruttare le nostre occasioni“, ha riferito Leclerc ai microfoni di Sky Sport. Un sabato un po’ complicato per Charles che nelle prove libere 3 ha fatto fatica a trovare il ritmo:

“Abbiamo provato una soluzione d’assetto, ma la macchina non andava bene. Per questo nella Q1 ho cercato di fare più giri per capire meglio come intervenire. Dalla Q2 ho ritrovato il feeling e con le medie ho fatto un bel giro. Questo mi dà fiducia per domani. Puntare al podio? Difficile, Red Bull e Mercedes hanno una velocità superiore, ma noi puntiamo a rimanere davanti alla McLaren visto che in teoria questa avrebbe dovuto essere una pista a loro favorevole“.

Sainz

L’analisi dello spagnolo al termine del suo sabato, tuttavia, parte da quanto fatto in pista: “Direi che ho realizzato una qualifica di buon livello – spiega ai microfoni di Sky Sport – Nella Q1, sin dall’avvio, ho sentito subito un buon feeling con la macchina e ho trovato un bel giro che mi ha permesso anche di risparmiare un set di gomme. Nella Q2, invece, avremo molto da analizzare, perchè sarò l’unico tra i piloti di testa a partire con le gomme medie”.

L’ex pilota di Renault e McLaren spiega il suo punto vista su quanto accaduto: “In quel momento la pista è peggiorata tantissimo e non ho potuto passare il taglio con gli pneumatici marchiati di giallo, che era il nostro obiettivo e, anzi, le simulazioni che avevamo a disposizione ci confermavano che fosse nelle nostre potenzialità. Nella Q3, poi, ho fatto un buon giro, ho visto che Charles mi ha preceduto e ha centrato un ottimo tempo”. A questo punto il nativo di Madrid prova a fare le carte alla sua gara di domani:

“Sicuramente partire con le medie sarebbe stato molto meglio, dato che le soft non potranno portarmi avanti a lungo. Diciamo che, da questo punto di vista, inizio con il piede sbagliato. Dovrò inventarmi qualcosa, sapendo che il degrado sarà elevato e le temperature basse che si annunciano renderanno tutto ancor più complicato. Comunque, siamo entrambi davanti alle McLaren, per cui sarà sicuramente un buon viatico. Dovrò partire bene, poi vedremo come andranno le cose, se dovremo difenderci o attaccare”.

Bottas

“Sicuramente non è il risultato a cui ambivo oggi. Il primo run in Q3 è stato buono, anche se il T3 non era granché a causa di bloccaggi e sottosterzo. All’ultimo tentativo ho provato a mettere assieme solo un giro pulito ma anche lì ho sofferto molto nel T3 e ho perso troppo tempo”, racconta Bottas ai microfoni di F1 Tv.

Il futuro pilota Alfa Romeo non nasconde il suo stupore per le prestazioni odierne di Max Verstappen e Sergio Perez: “Penso che Red Bull abbia avuto un passo più forte di quanto ci aspettassimo. È abbastanza sorprendente, ma sono forti e hanno una buona macchina per ogni pista, inoltre hanno fatto un bel passo avanti rispetto a ieri”.

