Sergio Perez firma il miglior tempo assoluto della seconda sessione di prove libere ad Austin e lancia un segnale importante per la Red Bull in vista delle qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2021, diciassettesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno.

Il messicano ha trovato un time-attack molto efficace, fermando il cronometro in 1’34″946 e rifilando due decimi e mezzo al primo degli inseguitori nella simulazione di qualifica con gomma soft. Alle spalle di Perez troviamo un redivivo Lando Norris, 2° a 257 millesimi dalla vetta con la McLaren, mentre sono solo terza e quarta le due Mercedes dopo una FP1 dominata in lungo e in largo.

GP Stati Uniti Verstappen, dito medio a Hamilton nelle libere: "Stupido idiota" 39 MINUTI FA

Lewis Hamilton ha firmato il terzo tempo della sessione in 1’35″310, piazzandosi a 364 millesimi dalla testa, ma in realtà è stato capace di scendere in 1’38″8 vedendosi cancellare il proprio giro a causa dei track limits in curva 19 (per pochi centimetri). Quarta piazza per Valtteri Bottas a 414 millesimi dalla miglior prestazione assoluta di giornata.

Completa la top5 Daniel Ricciardo con la seconda McLaren a mezzo secondo da Perez, precedendo a parità di condizioni l’Aston Martin di un sorprendente Lance Stroll (6° a 0.615) e la Ferrari di Charles Leclerc (7° a 0.626). 9° Carlos Sainz con l’altra Rossa, bravissimo Antonio Giovinazzi in decima piazza con l’Alfa Romeo. Turno complicato e particolarmente intenso per il leader del Mondiale Max Verstappen, solo 8° in classifica a 878 millesimi dal compagno di squadra senza essere mai riuscito a completare un time-attack pulito al volante della sua Red Bull.

Hamilton: "Continuiamo a combattere contro il razzismo"

GP Stati Uniti Doppietta Mercedes nella FP1, poi Verstappen e le Ferrari 4 ORE FA