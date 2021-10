"Stupido idiota", lo sfogo di Max Verstappen via radio, con tanto di dito medio mostrato a Lewis Hamilton: siamo a questo in quel di Austin, durante le prove libere 2 del GP degli USA 2021, tappa del Mondiale F1.

I due rivali per il Mondiale 2021 non si amano e anche questo episodio farà molto discutere: i due piloti sono quasi entrati a contatto nelle battute iniziali della sessione 2 delle libere, mentre erano impegnati in un corpo a corpo tra rettilineo e curva 1 del circuito in Texas.

L’olandese ha rivolto un perentorio “idiota” al britannico parlando in un team radio e poi gli ha chiaramente indirizzato un dito medio, mandando a quel paese il suo grande rivale. Un episodio che non fa altro che aumentare la tensione tra i due contendenti.

Verstappen: "Hamilton mi ha spinto"

"Non ho capito bene cosa sia successo, ma Hamilton mi ha affiancato e mi ha spinto in fondo sino alla fine del rettilineo. La pista ha molti dossi e non è semplice trovare il giusto compromesso per l’assetto della vettura ma ci sono degli aspetti positivi a cui guardare, continueremo a lavorare nel resto della notte”.

Hamilton non commenta

"È stata una buona giornata ma c’è ancora del lavoro da fare, abbiamo fatto qualche cambiamento dopo le FP1 e non sono stato altrettanto contento. Abbiamo perso un po’ di terreno, o forse gli altri hanno recuperato".

