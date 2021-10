Dopo un anno di assenza, la Formula 1 torna negli Stati Uniti. Dal Texas andrà in scena il Gran Premio di Austin, 17mo atto del mondiale 2021 di Formula 1. Nuovo atto della fantastica rivalità tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. Dopo la gara in Turchia, è l'olandese in testa al campionato con sei punti di vantaggio sul rivale. A meno di clamorosi colpi di scena, sarà lotta sino all'ultimo giro dell'ultima gara stagionale. Sarà interessante vedere anche se la Ferrari proseguirà nel suo miglioramento visto nelle ultime corse, con gli aggiornamenti al propulsore che sembrano funzionare. Orari serali, con le qualifiche addirittura alle 23, mentre la gara sarà alle 20.

Programma GP degli Stati Uniti

Venerdì 22 ottobre

Prove Libere 1: ore 17:30 - 18:30

Prove Libere 2: ore 21:00 - 22:00

Sabato 23 ottobre

Prove Libere 3: ore 18:00 - 19:00

Qualifiche: ore 22:00 - 23:00

Domenica 24 ottobre

Gara: ore 20:00

GP degli Stati Uniti in tv: la gara in diretta su Sky e TV8

L'intero weekend del GP degli Stati Uniti sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport F1 (canale 207). Qualifiche e gara saranno trasmesse in differita in chiaro, in differita su TV8 (Canale 108 del digitale terrestre). Qualifiche 23.50, gara ore 21.

GP degli Stati Uniti in Live-Streaming

Il GP degli Stati Uniti sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. Eurosport vi fornirà invece la diretta scritta minuto per minuto della gara.

