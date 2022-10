Davanti a quasi 150.000 persone è pronto a scattare il Gran Premio degli Usa sul bellissimo circuito di Austin In Texas. In America Max Verstappen proverà a continuare a fare ciò che sa fare meglio, e cioè vincere. L'olandese però non sarà in pole, ma partirà secondo alle spalle di Carlos Sainz, che ieri in qualifica si è aggiudicato la prima posizione. Leclerc e Perez invece, penalizzati di 10 e 5 posizioni per aver cambiato parti della power unit, sono in lotta per il titolo di vice campione del mondo. Red Bull che oggi proverà a vincere il mondiale costruttori, gli bastano 18 punti. Seguite insieme a noi la DIRETTA SCRITTA del Gran Premio delle Americhe qui con noi, giro dopo giro.

La diretta scritta del GP delle Americhe

4/56 - Ritmo indiavolato di Verstappen che ha 2 secondi di vantaggio su Hamilton. Stroll terzo è gia a 5 secondi, poi Russell, Vettel e Perez. Nono Leclerc dietro a Norris e Gasly.

3/56 - Leclerc passa Albon ed è nono. Cinque secondi di penalità per Russell per il contatto con Sainz. L'inglese ha proprio calcolato male la frenata in curva 1.

2/56 - Max è già andato via. Secondo Hamilton, poi Stroll e Russell. SAINZ RIENTRA AI BOX ed è costretto al ritiro! Leclerc invece è decimo, Perez settimo. Investigato Russell per il contatto con Sainz, l'inglese centra in pieno lo spagnolo in curva 1.

1/56 - Verstappen parte al meglio e va davanti. CONTATTO Tra una Mercedes e Sainz con Carlos che va in testacoda! Max quindi in testa, poi Hamilton, STROLL Terzo, poi Russell, Vettel, Norris, Perez, Gasly, Albon e Leclerc decimo. Foratura per SAINZ!

1/56 - Piloti in griglia... semafori rossi... VIA!! SI PARTE!!! Comincia la gara!!!!

21:00 - Giro di ricognizione!

20:59 - Gomma media praticamente per tutti.

20:57 - Per la vittoria Max Verstappen è certamente il favorito. Vedremo cosa potrà fare Sainz e le Mercedes che partono in seconda fila.

20:56 - Ricordiamo che Leclerc ieri è arrivato secondo ma ha scontato una penalità di 10 posizioni, mentre Perez di cinque.

20:55 - Cinque minuti all'inizio della gara

20:53 - Sembrano esserci problemi sulla vettura di Hamilton. I meccanici stanno alacremente lavorando sulla sua Mercedes.

20: 51 - LA GRIGLIA DI PARTENZA

Sainz - Verstappen

Hamilton - Russell

Stroll- Norris

Bottas - Albon

Perez - Vettel

Gasly - Leclerc

Magnussen - Alonso

Ricciardo - Schumacher

Latifi - Zhou

Tsunoda

PL - Ocon

20:50 - Una sabato rosso Ferrari quello delle qualifiche del Gp degli Usa, ad Austin. Carlos Sainz è in pole position davanti al compagno Charles Leclerc, che partirà però 12° per la penalità in griglia in seguito al cambio del motore. Dunque in prima fila insieme a Sainz, alla terza pole in carriera, ci sarà Max Verstappen su Red Bull, in seconda le Mercedes di Hamilton e Russell, in terza l'ottimo Lance Stroll su Aston Martin. Bene l'Alfa Romeo di Valtteri Bottas, che è riuscita ad entrare in top ten. Da verificare in gara se la Ferrari riuscirà e tenere sulle gomme per sfidare fino in fondo Verstappen, visto che nelle ultime uscite la F1-75 ha sofferto sul degrado delle coperture sulla lunga distanza mentre qui è sembrata in palla già dalle libere di venerdì.

Carlos Sainz (Ferrari) Credit Foto Getty Images

20:45 - Carlos Sainz centra la pole position ad Austin a pochissimo dala bandiera a scacchi con un ultimo giro fulminante. Il secondo miglior tempo è di Charles Leclerc, che però ha una penalizzazione di 10 posizioni in griglia. Perciò completerà la prima fila Max Verstappen.

20:40 - Buonasera a tutti dalla redazione di Eurosport. Sono Fabio PSOROULAS e benvenuti alla gara del Gran Premio degli USA Sul circuito di Austin. State con noi per la diretta!

RED BULL IN LUTTO: MUORE IL PATRON DIETRICH MATESCHITZ

Il fondatore del marchio che poi ha messo davvero le ali e da bevanda energetica è sbarcato nel mondo degli sport estremi e della Formula 1, si è spento all'età di 78 anni.

FIA PRONTA A PROPORRE ACCORDO TRANSATTIVO ALLA RED BULL. DI COSA SI TRATTA E PERCHÉ IL TEAM È DUBBIOSO

Mentre nelle prossime ore è attesa una conferenza straordinaria della Red Bull sulla vicenda budget cap, una voce circola con insistenza nel paddock di Austin: la Federazione Internazionale avrebbe proposto alla squadra di Milton Keynes un accordo transattivo per chiudere il caso della violazione 'minore' del budget cap. Red Bull però dovrebbe assumersi responsabilità dell'errore...

IN TEXAS RODEO AD ALTA TENSIONE. E C'È UN'IPOTESI DI VERDETTO SUL CASO BUDGET CAP

Mentre la Formula 1 è ancora nella bufera in attesa di una pronuncia FIA sul caso budget cap, ad Austin si corre per il secondo posto nelle classifiche Piloti e Costruttori. Ma Verstappen vuole mettersi al riparo da eventuali sanzioni, mentre nel paddock circola un'ipotesi sulla sentenza ai danni della Red Bull che potrebbe essere esclusa dagli ultimi tre GP.

