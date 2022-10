Il weekend del Gran Premio degli Stati Uniti di Formula Uno si è aperto con una FP1 indiscutibilmente interessante in virtù dei in virtù dei tanti volti nuovi saliti sulle monoposto nell’ora iniziale di prove libere . Si pensi che hanno girato la bellezza di cinque piloti non titolari! D’altronde le regole 2022 impongono che ogni squadra utilizzi un uomo differente dal tandem canonico in almeno due FP1 a scelta nell’arco della stagione. Tanti team hanno quindi optato per Austin quale contesto dove mettere a disposizione una delle proprie vetture a un terzo driver.

Fra di essi anche la Ferrari, che ha schierato Robert Shwartzman al posto di Charles Leclerc . Inoltre la McLaren si è avvalsa di Alex Palou; l’Alfa Romeo ha provato Theo Pourchaire; la Haas è tornata a usare Antonio Giovinazzi e, infine, la Williams ha presentato Logan Sargeant. Insomma, una FP1 decisamente meno banale rispetto alle abitudini. Proprio il pugliese si rende subito protagonista, seppur in negativo. Dopo pochi minuti perde il controllo della propria monoposto nello snake e va a sbattere contro le barriere, danneggiando irreparabilmente la frizione della sua Haas. La sua FP1 finisce prima ancora di iniziare.

Riguardo le performance dei big, Ferrari comincia nel migliore dei modi. Il giro più rapido è ottenuto da Carlos Sainz, che ferma il cronometro sull’1’36”857, rifilando 224 millesimi a Max Verstappen. Entrambi hanno effettuato un solo vero time attack. Terzo tempo per Lewis Hamilton, staccato di quasi mezzo secondo (0”475), mentre la sorpresa della sessione è indubbiamente l’Aston Martin di Lance Stroll, addirittura quarto a poco più di 6 decimi. Il canadese si è preso il lusso di stare davanti a Sergio Perez, Fernando Alonso e George Russell! Peccato per Shwartzman, vistosi rovinare il giro migliore da Verstappen, che stava letteralmente pascolando in pista…

GP STATI UNITI F1 – CLASSIFICA FP1

1 Carlos SAINZ Ferrari 1:36.857 4

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.224 3

3 Lewis HAMILTON Mercedes +0.475 5

4 Lance STROLL Aston Martin +0.603 4

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing +0.658 4

6 Fernando ALONSO Alpine +0.856 4

7 George RUSSELL Mercedes +0.945 4

8 Pierre GASLY AlphaTauri +0.953 4

9 Lando NORRIS McLaren +0.999 5

10 Sebastian VETTEL Aston Martin +1.184 3

11 Esteban OCON Alpine +1.245 4

12 Guanyu ZHOU Alfa Romeo +1.419 5

13 Alexander ALBON Williams +1.565 6

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri +2.041 3

15 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team +2.065 4

16 Robert SHWARTZMAN Ferrari +2.094 3

17 Alex PALOU McLaren +3.054 3

18 Theo POURCHAIRE Alfa Romeo +3.318 4

19 Logan SARGEANT Williams +3.468 4

20 Antonio GIOVINAZZI Haas F1 Team

