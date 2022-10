Formula 1

Hamilton "king", numeri e curiosità: il GP degli Stati Uniti in 2'

FORMULA 1 - Domenica 23 ottobre andrà in scena il quart’ultimo atto dell’annata 2022, ovvero il Gran Premio degli Stati Uniti, che per la decima volta consecutiva si disputerà sul tracciato di Austin. Il pilota più vincente in assoluto è Lewis Hamilton, capace di imporsi 6 volte.

00:02:01, un' ora fa