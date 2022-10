Una sabato rosso Ferrari quello delle qualifiche del Gp degli Usa, ad Austin. Carlos Sainz è in pole position davanti al compagno Charles Leclerc , che partirà però 12° per la penalità in griglia in seguito al cambio del motore. Dunque in prima fila insieme a Sainz, alla terza pole in carriera, ci sarà Max Verstappen su Red Bull, in seconda le Mercedes di Hamilton e Russell, in terza l'ottimo Lance Stroll su Aston Martin. Bene l'Alfa Romeo di Valtteri Bottas, che è riuscita ad entrare in top ten. Da verificare in gara se la Ferrari riuscirà e tenere sulle gomme per sfidare fino in fondo Verstappen, visto che nelle ultime uscite la F1-75 ha sofferto sul degrado delle coperture sulla lunga distanza mentre qui è sembrata in palla già dalle libere di venerdì.