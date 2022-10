E' un grande Carlos Sainz il poleman del Gran Premio degli USA sul fantastico circuito di Austin. Lo spagnolo sfrutta al meglio una Rossa super competitiva tra lo snake americano per conquistare la prima piazza per domani in gara. Ferrari sugli scudi con Leclerc secondo a solo 63 millesimi. Il monegasco però deve scontare la penalità di 10 posizioni per il cambio motore e quindi sarà 12mo. Comunque per la prima volta la Ferrari è in pole ad Austin. Al fianco di Carlos Sainz quindi ci sarà Max Verstappen che insieme a Sainz lotterà per il successo. Con anche Perez penalizzato, la seconda fila è tutta per la Mercedes con Hamilton davanti a Russell. Qualifica molto divertente, però il paddock della F1 è scosso dalla notizia della morte di Dietrich Mateschitz, grande capo di casa Red Bull. Per domani appuntamento alle ore 21. Rileggi il live blogging di queste qualifiche.

Il live-blogging delle qualifiche del GP degli USA

END - Pole position quindi per Carlos Sainz che partirà primo in griglia. Al suo fianco ci sarà Verstappen. Terzo sarà Hamilton, poi Russell. Leclerc dovrebbe partire in 12ma piazza.

Q3 - Miglior tempo di Sainz che quindi è POLE POSITION! Secondo Leclerc a 63 millesimi! Terzo Verstappen, poi Perez. QUinto Hamilton, poi Russell. Settimo Stroll, poi Norris, Alonso e Bottas.

Q3 - Arriva Verstappen che è terzo!! Quarto Perez!

Q3 - Leclerc migliora ma è battuto da SAINZ!!!

Q3 - Leclerc miglior primo settore.

Q3 - Tutti in pista per l'ultimo tentativo!

Q3 - Buon settimo posto per Stroll. Verstappen primo dei big ad uscire, prova 2 tentativi?

Q3 - Ora tutti ai box. Poi in pista per l'ultimo tentativo.

Q3 - Charles super, grande anche Hamilton col terzo tempo. Al momento sarebbe prima fila Sainz-Hamilton. Leclerc sarebbe 11mo.

Q3 - Leclerc quindi primo davanti a Sainz. Poi Hamilton, Verstappen, Perez e Russell. Settimo Alonso, poi Norris, Bottas e Stroll senza tempo.

Q3 - Sainz secondo davanti a Hamilton! Al momento Carlos in pole per la penalità a Leclerc.

Q3 - SUPER CHARLES!!! Primo con quattro decimi di vantaggio su Verstappen!

Q3 - Leclerc sta facendo un gran giro.

Q3 - Tutti in pista tranne Stroll.

Q3 - INIZIA IL DECISIVO Q3. Vedremo se la Ferrari farà gioco di scia.

24: 45 - C'è molta attesa per il Q3 con Verstappen favorito per la pole.

24:44 - In lotta per la pole nel Q3: Leclerc, Sainz, Verstappen, Perez, Russell, Hamilton, Alonso, Stroll, Bottas e Norris.

END - FINITO IL Q2! Fuori Albon, Vettel, Gasly, Zhou, e Tsunoda, cancellato anche a lui il tempo.

Q2 - CANCELLATO IL TEMPO A ZHOU! Quindi Norris è dentro.

Q2 - Nono anche Zhou e quindi fuori Lando Norris!

Q2 - Bottas nono, a rischio Norris!

Q2 - STROLL SETTIMO, Mancano le Alfa Romeo.

Q2 - ALBON OTTAVO! Nono Vettel davanti a Tsunoda.

Q2 - Si migliorano tutti nel primo settore.

Q2 - Fuori invece Mercedes e Verstappen, forse con gomma usata.

Q2 - I piloti della rossa giù dalla macchina. Salvano un treno di gomme entrambi.

Q2 - Ora tutti ai box, poi in pista per l'ultimo tentativo.

Q2 - I primi tre hanno fatto il tempo con gomma usata. Mercedes dietro con gomma nuova.

Q2 - Settimo Alonso, poi Bottas. Fuori al momento Albon, Tsunoda, Stroll, Gasly e Vettel che gli hanno annullato il tempo per track limits.

Q2 - Stavolta è Leclerc primo davanti a Verstappen di soli 49 millesimi. Terzo Sainz a tre decimi, poi Russell, Perez e Hamilton.

Q2 - Tutti in pista ora.

Q2 - Diverse vetture in pista. Vedremo se le Rosse si riconfermeranno davanti. Ricordiamo che con Leclerc e Perez penalizzati, sarà lotta tra Verstappen e Sainz per la pole.

Q2 - COMINCIA IL Q2!

24:21 - Stranissimo il fatto che Alonso sia settimo e Ocon 18mo. Disastro Ricciardo 17mo con Norris saldamente dentro. Bene Albon nel Q2, solito Latifi out.

Q1 - Finito il Q1. Fuori Magnussen, Ricciardo, Ocon, Schumacher, Latiifi.

Q1 - Anche Zhou è dentro, quindi fuori Magnussen e Schumacher.

Q1 - OCON FUORI!! Albon anche lui si è migliorato ed è dentro. FUORI RICCIARDO!!!

Q1 - Tsunoda si migliora ed è decimo. Ricciardo 13mo. Anche Magnussen si migliora.

Q1 - In pista anche le due Mercedes. Le due Ferrari e le Red Bull ai box.

Q1 - Da Alonso settimo sono tutti in pista ora per il tentativo decisivo. Ai box i tre top team.

Q1 - Annullato il tempo a Zhou che ora è ultimo. Latifi quindi al momento qualificato.

Q1 - Gli esclusi al momento sono: Latifi, Tsunoda, Albon, Ricciardo, Magnussen.

Q1 - Molto bene la Ferrari in questo Q1, i due sono sicuramente qualificati per il Q2, cone anche le Red Bull e le Mercedes.

Q1 - SUPER SAINZ! Lo spagnolo rifila mezzo secondo a Leclerc.

Q1 - Hamilton terzo tra le due Red Bull. Quinto Russell.

Q1 - Leclerc davanti a Verstappen di 69 millesimi. Terzo Perez, poi Norris. Sbaglia Sainz nel primo settore.

Q1 - Tutti in pista ora.

Q1 - In pista anche Williams, Haas, Red Bull e Ferrari.

Q1 - BANDIERA VERDE! Comincia il Q1 e subito Alfa Romeo in pista. Si prospetta il record assoluto di spettatori nel weekend con 440.000 persone.

23:55 - Cinque minuti all'inizio di questa qualifica. Il mondo Red Bull è sconvolto dalla notizia, ma comunque naturalmente darà il 100% anche in questa qualifica.

23:50 - E' morto Dietrich Mateschitz. Il 78enne, cofondatore del colosso delle bevande energetiche e proprietario della squadra, è scomparso nella giornata di oggi. La notizia scuote il paddock di Austin.

23:45 - La classifica delle FP3

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing 1:35.825 5

2 Charles LECLERC Ferrari +0.320 4

3 Carlos SAINZ Ferrari +0.446 4

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing +0.527 4

5 Lewis HAMILTON Mercedes +0.576 4

6 Fernando ALONSO Alpine +1.103 3

7 George RUSSELL Mercedes +1.239 4

8 Sebastian VETTEL Aston Martin +1.326 7

9 Lance STROLL Aston Martin +1.390 6

10 Pierre GASLY AlphaTauri +1.465 6

11 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo +1.485 5

12 Lando NORRIS McLaren +1.624 2

13 Esteban OCON Alpine +1.643 3

13 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +1.694 4

15 Daniel RICCIARDO McLaren +1.797 3

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri +2.063 3

17 Alexander ALBON Williams +2.079 3

18 Nicholas LATIFI Williams +2.203 3

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team +2.307 2

20 Guanyu ZHOU Alfa Romeo +3.910 1

23:40 - Queste le penalizzazioni ufficializzate:

Leclerc (Ferrari) 10 posizioni

Perez (Red Bull) 5 posizioni

Zhou (Alfa Romeo) 5 posizioni

Alonso (Alpine) 5 posizioni

23:35 - Mentre l'interesse generale è concentrato sul budgetgate ed il probabile patteggiamento di pena della Red Bull con la Federazione, si scende in pista per la caccia alla pole position con Max Verstappen favorito d'obbligo e la Ferrari di Carlos Sainz a caccia, mentre Charles Leclerc pagherà 10 posizioni in griglia per cambio di alcune componenti della power unit.

23:30 - Buona sera e ben trovati su Eurosport per la diretta scritta delle Qualifiche del Gp degli Stati Uniti, quart'ultima prova del Mondiale 2022, sul circuito di Austin.

RED BULL IN LUTTO: MUORE IL PATRON DIETRICH MATESCHITZ

Il fondatore del marchio che poi ha messo davvero le ali e da bevanda energetica è sbarcato nel mondo degli sport estremi e della Formula 1, si è spento all'età di 78 anni.

IN TEXAS RODEO AD ALTA TENSIONE. E C'È UN'IPOTESI DI VERDETTO SUL CASO BUDGET CAP

Mentre la Formula 1 è ancora nella bufera in attesa di una pronuncia FIA sul caso budget cap, ad Austin si corre per il secondo posto nelle classifiche Piloti e Costruttori. Ma Verstappen vuole mettersi al riparo da eventuali sanzioni, mentre nel paddock circola un'ipotesi sulla sentenza ai danni della Red Bull che potrebbe essere esclusa dagli ultimi tre GP.

CHI È ROBERT SHWARTZMAN, IL PILOTA CHE HA SOSTITUITO LECLERC NELLE FP1 AD AUSTIN

Il pilota russo con passaporto israeliano in carriera vanta un successo nel campionato di Formula Toyota nel 2018 e in Formula 3 nel 2019 e ad Austrin sfrutta il regolamento, che impone ad ogni team di far effettuare almeno 2 sessioni di prove libere a piloti “rookies”, per salire sulla F1-75.

