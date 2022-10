Il Gp degli Usa in Texas, ad Austin, va in archivio con un altro successo di Max Verstappen nel momento più delicato della storia della Red Bull. Hamilton è un leone ma non può nulla contro il ritorno dell'olandese nel finale di gara. Buona rimonta e un sontuoso sorpasso per Leclerc, da censura il canadese dell'Aston Martin Stroll . I voti.

Max Verstappen (Red Bull) 1° classificato: voto 9 - Fra l'incudine della scomparsa del patron Mateschitz e il martello del 'budgetgate', Max si concentra sul suo lavoro e porta a casa un'altra vittoria, passando Sainz allo start e Hamilton e Leclerc dopo il problema al pit stop. L'olandese è inaffrontabile, come la velocità sul dritto della Red Bull.

Lewis Hamilton (Mercedes) 2° classificato: voto 8 - Di più, davvero, non poteva. Ha provato a forzare la strategia Red Bull anticipando le soste, e col problema di Max al 2° pit stop si era creato su gomme dure le condizioni per centrare la prima vittoria stagionale. Il sorpasso di Verstappen, cui nel dopo gara ha fatto maliziosamente notare quanto fosse lontano all'inizio del rettilineo, lo ha lasciato disarmato, ma resta una gara da leone.

Charles Leclerc (Ferrari) 3° classificato: voto 7,5 - Gara gagliarda, nonostante l'incidente di Sainz in curva 1 abbia penalizzato anche la sua Ferrari nel primo giro. Risale, allunga il primo stint, può approfittare della safety car per mettersi 4° e poi 2°. Ha un problema che gli fa perdere tempo nel secondo pit stop, poi non può nulla né per contenere Verstappen, né per andare a cercare Hamilton, con una rossa non ancora del tutto convincente sull'usura gomme.

George Russell (Mercedes) 5° classificato: voto 5 - Chiude 5° dopo i 5" di penalità, ma il suo errore in staccata di curva 1 - Chiude 5° dopo i 5" di penalità, ma il suo errore in staccata di curva 1 uccide la gara di Sainz , prima che la sua. Col ritmo mostrato dalla Mercedes su gomme dure, poteva aspirare a qualcosa di meglio.

Fernando Alonso (Alpine) 7° classificato: voto 9 - Inspiegabile come la sua Alpine accusi danni solo al muso dopo l'impatto con Stroll e il quasi decollo, così come è difficile spiegare l'essenza di un pilota che dopo uno spavento simile va a riprendersi la zona punti con un sorpasso dietro l'altro. Ha la "fortuna" di fermarsi proprio in occasione della safety car intervenuta per il contatto con Stroll, ma la sua è letteralmente una gara d'altri tempi.

Sebastian Vettel (Aston Martin) 8° classificato: voto 8 - Talmente veloce e consistente da permettersi qualche giro al comando prima del secondo pit stop. Che gli affossa la gara di vertice, con un problema all'anteriore che lascia in pit lane una dozzina di secondi. Ma vuole chiudere bene negli Usa, dove debuttò su una Formula 1, e rimonta fino all'8° posto, strappato nell'ultimissimo giro a Magnussen. Stoffa del campione.

Kevin Magnussen (Haas) 9° classificato: voto 7 - Parte con gomme dure ed è l'unico a fare un solo pit stop. Gara solida, e punti importanti nonostante il sorpasso finale di Vettel. Ha il posto garantito in Haas, spesso lo legittima in pieno.

Esteban Ocon (Alpine) 12° classificato: voto 5 - Mentre Alonso entrava in top ten in qualifica per chiudere poi eroicamente 7° in gara, il suo week end ha veleggiato serenamente nella mediocrità. Sembra essersi seduto dopo l'annuncio della formazione 2023 con l'amico Gasly.

Valtteri Bottas (Alfa Romeo) n.c: voto 5 - L'Alfa Romeo aveva bisogno di punti per la classifica Costruttori, lui li ha gettati alle ortiche con l'errore che ha causato la prima safety car. Occasione persa.

Lance Stroll (Aston Martin) n.c: voto 2 - Ingiustificabile il suo portone chiuso in faccia ad Alonso, che ha creato le premesse di un incidente che poteva finire davvero male. La Formula 1, in pista, è fatta anche di fiducia: i piloti sanno di potersi fidare di chi chi hanno vicino, dal punto di vista della sicurezza. Stroll si è dimostrato uno di cui non ci si può fidare, per di più con quello che sarà il suo prossimo compagno in Aston Martin. Se Alonso avesse avuto il forte vento in faccia, invece che di fianco, probabilmente staremmo parlando drammaticamente d'altro.

